Riesgo de incendios en Asturias: nueve concejos en nivel extremo y el resto con nivel muy alto este viernes

OVIEDO, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias mantiene este viernes el riesgo 'extremo' por incendios forestales en nueve municipios: Allande, Boal, Cangas del Narcea, Degaña, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Pesoz y Villayón. El resto de la comunidad se encuentra en riesgo muy alto, según los datos que ha facilitado el Ejecutivo.

Las autoridades han recordado a la población extremar las precauciones ante el aumento de las temperaturas y la baja humedad relativa, y han reiterado la prohibición de quemas, encender fuego en espacios abiertos o utilizar material pirotécnico y maquinaria en zona forestal.

El Gobierno autonómico distribuye diariamente este índice, según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot), que trabaja con una escala de cinco niveles constituida, de menor a mayor, por las categorías 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'.