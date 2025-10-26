Riesgo de incendios forestales en Asturias: 19 concejos en alerta alta y 26 en moderada

Avilés, Gijón y Llanes, entre los concejos con riesgo alto de incendios este domingo - PRINCIPADO

OVIEDO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias registra este domingo riesgo alto de incendios forestales en 19 concejos, entre ellos Avilés, Gijón y Llanes, mientras que otros 26 presentan riesgo moderado, según ha informado el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

Los concejos con riesgo alto son Avilés, Candamo, Carreño, Castrillón, Corvera, Cudillero, Gijón, Gozón, Illas, Las Regueras, Llanera, Llanes, Muros del Nalón, Peñamellera Baja, Pravia, Ribadedeva, Ribadesella, Salas y Soto del Barco.

Por su parte, los concejos con riesgo moderado son Aller, Amieva, Cabrales, Cabranes, Cangas del Narcea, Cangas de Onís, Caravia, Colunga, Degaña, Grado, Ibias, Lena, Mieres, Onís, Parres, Peñamellera Alta, Piloña, Ponga, Proaza, Quirós, Santo Adriano, Teverga, Tineo, Villaviciosa y Yernes y Tameza.

El Principado recuerda a la población la importancia de la precaución en actividades al aire libre y cumplir con las recomendaciones de seguridad para prevenir incendios, especialmente en zonas con riesgo alto y moderado.

El Gobierno autonómico distribuye diariamente este índice, según las previsiones del Indurot, que trabaja con una escala de cinco niveles constituida, de menor a mayor, por las categorías 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'