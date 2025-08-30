El riesgo de incendios forestales baja el domingo en Asturias, con 39 municipios con riesgo 'alto'

Previsiones del riesgo de incendio forestal en Asturias para este domingo 31 de agosto de 2025 - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias no registra este domingo ningún municipio en riesgo "muy alto" de sufrir incendio forestal, después de varias semanas con esta situación. Sí habrá, en cambio, riesgo 'alto' en 39 concejos, según las previsiones de la Dirección General de Infraestructuras Rurales y Montes, calculadas en base a las previsiones meteorológicas de la Aemet.

Este domingo el mayor riesgo se dará en la mitad occidental asturiana, siendo los municipios más afectados Avilés, Belmonte de Miranda, Candamo, Cangas del Narcea, Carreño, Castrillón, Castropol, Coaña, Corvera, Cudillero, Degaña, El Franco, Gijón, Gozón, Grado, Ibias, Illas, Las Regueras, Llanera, Muros del Nalón, Navia, Pravia, Proaza, Quirós, Salas, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, San Tirso de Abres, Santo Adriano, Somiedo, Soto del Barco, Tapia de Casariego, Taramundi, Teverga, Tineo, Valdés, Vegadeo, Villanueva de Oscos y Yernes y Tameza.

Por otro lado, el riesgo será 'moderado' en Aller, Bimenes, Cabranes, Caravia, Caso, Colunga, Langreo, Laviana, Lena, Llanes, Mieres, Morcín, Nava, Noreña, Oviedo, Peñamellera Baja, Ribadedeva, Ribadesella, Ribera de Arriba, Riosa, San Martín del Rey Aurelio, Sariego, Siero, Sobrescobio y Villaviciosa.

En el resto de municipios, el riesgo de sufrir incendio forestal será 'bajo'. Se trata de Allande, Amieva, Boal, Cabrales, Cangas de Onís, Grandas de Salime, Illano, Onís, Parres, Peñamellera Alta, Pesoz, Piloña, Ponga y Villayón.