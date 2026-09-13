El riesgo de incendios forestales sube a muy alto en nueve concejos y se mantiene alto en el resto de Asturias

Archivo - Parque de Bomberos de Gijón.
Archivo - Parque de Bomberos de Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Asturias
Publicado: domingo, 13 septiembre 2026 13:25
Seguir en

   OVIEDO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El riesgo de incendios forestales se eleva este lunes a nivel muy alto en Allande, Boal, Cangas del Narcea, Degaña, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Pesoz y Villayón, mientras que el resto de Asturias se mantiene en nivel alto.

   La previsión del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot) sitúa a estos nueve concejos en el nivel 4, correspondiente a un riesgo muy alto, frente al nivel 3, de riesgo alto, que se mantiene en el resto del territorio asturiano.

   En los niveles de riesgo alto y muy alto se mantienen las medidas preventivas establecidas para evitar la aparición y propagación de incendios forestales, con restricciones para determinadas actividades que puedan generar fuego, chispas o deflagraciones en terrenos forestales y su entorno.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado