Riesgo de incendios en toda Asturias este lunes: 43 concejos en alerta extrema

Ndice Riesgo Incendios Forestales de Asturias - 2026-04-06 - INDUROT

OVIEDO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Toda Asturias estará este lunes en riesgo de incendios forestales, con la mayoría de los concejos, 43 en total, en nivel extremo, las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot). Del resto de municipios, 22 presentan riesgo muy alto y 13 riesgo alto.

Entre los concejos en riesgo extremo se encuentran Allande, Aller, Amieva, Belmonte, Bimenes, Boal, Cabrales, Cangas del Narcea, Cangas de Onís, Caso, Degaña, Grado, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Langreo, Laviana, Lena, Mieres, Morcín, Nava, Noreña, Onís, Oviedo, Parres, Peñamellera Alta, Pesoz, Piloña, Ponga, Proaza, Quirós, Ribera de Arriba, Riosa, SMRA, Santo Adriano, Sariego, Siero, Sobrescobio, Somiedo, Teverga, Tineo, Villayón y Yernes y Tameza.

Los concejos con riesgo muy alto son Candamo, Castrillón, Castropol, Coaña, Cudillero, El Franco, Illas, Valdés, Llanera, Muros, Navia, Pravia, Regueras, Salas, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, Abres, Soto del Barco, Tapia de Casariego, Taramundi, Vegadeo y Villanueva de Oscos.

En riesgo alto se sitúan Avilés, Cabranes, Caravia, Carreño, Gijón, Gozón, Colunga, Corvera, Llanes, Peñamellera Baja, Ribadedeva, Ribadesella y Villaviciosa.

Con niveles altos permanecen prohibidas las quemas, debido también a niveles elevados de contaminación. La información, elaborada en base a las previsiones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología y a la recurrencia temporal y espacial de incendios forestales, clasifica el riesgo municipal en cinco niveles, desde 'bajo' a 'extremo'.