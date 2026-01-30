Robles: "La inversión en defensa ha venido para quedarse porque creemos en la paz"

Margarita Robles - JORGE PETEIRO / EUROPA PRESS

OVIEDO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha destacado este viernes en Oviedo la importancia de la industria de defensa española. "La inversión en defensa ha venido para quedarse porque creemos en la paz", ha comentado en su discurso tras recibir la Medalla de Oro de la Cámara de Comercio de Oviedo.

Ha defendido que se destinen recursos a defensa y ha explicado que este año se ha alcanzado el compromiso de llegar al 2%. "Queremos la paz, queremos la libertad, queremos la seguridad, queremos la democracia, el respeto al orden jurídico internacional, tal atacado en muchos momentos'", ha aseverado Robles, que se ha referido al sufrimiento en Ucrania o Gaza. Por ello es necesario, ha insistido, esa inversión en defensa en la que Asturias ocupa un papel destacado.

Asimismo, la titular de Defensa ha subrayado la importancia de los grandes programas de defensa que se están haciendo en Asturias, como el 8x8, o el Pizarro.

Ha querido compartir el galardón con todos los asturianos y con todas las empresa que trabajan en las empresas de defensa, desde las más grandes como Indra o Santa Bárbara, hasta las pequeñas.

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón; la delegada del Gobierno, Adriana Lastra; el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, han asistido al acto donde el presidente del organismo cameral, Carlos Paniceres, le ha hecho entrega de la distinción máxima que otorga esta institución.

Robles ha querido destacar sus orígenes asturianos. "Me emociono oír el himno de España con la gaita, es la mejor representación de esta España plasmada aquí en Asturias", ha dicho.

ADAMUZ

En su discurso, Robles ha hecho un elogio de las Fuerzas Armadas y ha puesto en valor su trabajo tras el accidente ferroviario del pasado 18 de enero registrado en Adamuz (Córdoba)

"Hoy quiero en este acto rendir un homenaje especial a todos los fallecidos en esa terrible catástrofe", ha dicho la Ministra, generando un aplauso entre los asistentes.

ELOGIOS DE BARBÓN

El acto ha sido cerrado con una intervención del presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, que ha dicho que en el Principado están "en deuda" con Robles.

Ha comentado que la Ministra ha sabido entender las necesidades de Asturias, como en el caso del 'tallerón', la instalación de Duro Felguera que compró Indra en Gijón y que ha pasado de ser "un problema" a convertirse "en una oportunidad".

Barbón ha agradecido la "excelente disposición" de Robles para colaborar en todas las propuestas que le llegan desde Asturias. "Tu apuesta por Asturias no es de boquilla, es de corazón", ha señalado.

LA VEGA

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, ha valorado el papel de Robles en las negociaciones en torno a la fábrica de La Vega que han favorecido el desarrollo urbano y económico de la zona.

La ministra de Defensa ha destacado "la cooperación institucional y el diálogo que han sido la base de que el proyecto haya salido adelante".