Robo frustrado en Gijón: un joven de 22 años asalta una propiedad y lo atrapan con las zapatillas del dueño

Jefatura de la Policía Local de Gijón. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Gijón ha detenido a un joven de 22 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza. Un hombre vio cómo saltaba la valla de una finca de Jove, sustrajo varias pertenencias y después se ausentó del lugar.

Según ha informado el Ayuntamiento de Gijón, la detención se produjo este sábado a mediodía. Gracias a la descripción aportada, los agentes pudieron localizar al joven, que llevaba consigo varios de los objetos presuntamente robados, entre los que constaban unas zapatillas deportivas que el propietario de la finca reconoció como suyas.

El joven fue detenido por un presunto delito de robo con fuerza, al haber escalado la valla de la finca. Rechazó ser trasladado a un centro sanitario y los agentes le llevaron directamente a dependencias policiales.