Rodrigo Cuevas asegura que actuará en San Mateo y defiende el derecho a criticar la gestión de las ciudades

Archivo - El cantante Rodrigo Cuevas, durante un concierto en el Pabellón de la Magdalena, a 24 de abril de 2026, en Avilés, Asturias (España). - Imanol Rimada - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El artista asturiano Rodrigo Cuevas ha defendido este martes las críticas que realizó al modelo festivo de Oviedo durante un concierto en Tarragona y ha asegurado que mantiene "muchísimas ganas" de actuar en las fiestas de San Mateo, al tiempo que ha reivindicado el derecho de los ciudadanos a opinar sobre la gestión de sus ciudades "sin que eso suponga cancelaciones o ningún tipo de represalia".

Cuevas ha difundido un vídeo en sus redes sociales después de la polémica generada por unas declaraciones realizadas durante un concierto en Tarragona, en las que puso a Oviedo como ejemplo de los efectos que, a su juicio, tuvo la desaparición de las casetas gestionadas por asociaciones en las fiestas de San Mateo.

El artista ha explicado que sus palabras surgieron durante un debate espontáneo sobre el futuro de las 'Barraques' de Tarragona, un espacio festivo autogestionado cuya continuidad en su ubicación habitual está en cuestión. En ese contexto, aseguró que le parecía "un error tremendo" retirar a las asociaciones de las fiestas populares y recordó el caso de Oviedo.

"Creo que hay un error muy garrafal e histórico al haber echado los chiringuitos de Oviedo", ha afirmado Cuevas, quien ha defendido que las asociaciones "llegan donde no llegan los ayuntamientos" y contribuyen a fortalecer el tejido social gracias al trabajo del voluntariado.

Asimismo, ha respondido a las declaraciones de la concejala de Festejos de Oviedo, Covadonga Díaz, quien este martes puso en duda que el cantante quisiera actuar en la ciudad tras sus críticas. "Yo tengo muchísimas ganas de ir a Oviedo a tocar porque Oviedo es mi ciudad, donde nací", ha señalado.

En este sentido, ha defendido que "las ciudades no son de los políticos que las gobiernan, las ciudades son de todos los ciudadanos" y ha considerado "muy sano" que la ciudadanía pueda expresar su opinión sobre la organización de las fiestas y otros asuntos municipales.

"Hay que poder decirles a los dirigentes lo que no nos gusta sin que eso suponga cancelaciones o ningún tipo de represalia", ha sostenido el artista, que ha confiado en que los responsables públicos sepan recibir las críticas "con altura de miras". Cuevas ha concluido su mensaje reiterando su intención de actuar en San Mateo y despidiéndose con un "Vémonos el 21 de septiembre en Oviedo".