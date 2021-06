Rosón llama "caradura" a Cuesta (Cs) por pedir la dedicación exclusiva y compaginarla con trabajo privado

OVIEDO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Somos en el Ayuntamiento de Oviedo Rubén Rosón ha llamado "caradura" al primer Teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Ignacio Cuesta (Cs) por pedir la dedicación exclusiva en el Ayuntamiento y compaginarla a su vez con su labor en el ejercicio de la abogacía en el ámbito privado.

Rosón ha intervenido en estos términos en el primer punto del orden del día del pleno municipal, en el que se aprobó, con los votos favorables del PP, Cs y Vox, el personamiento como demandado del Ayuntamiento en el procedimiento judicial iniciado por una denuncia del PSOE local contra la decisión del pleno de aprobar al mismo tiempo la compatibilidad y exclusividad de Cuesta. Los concejales socialistas se han ausentado del debate de este punto por ser la parte demandante.

Después de que Cuesta indicase que no iba a intervenir en el debate, Rosón ha criticado que el concejal haya puesto su interés personal "muy por encima" de su labor en el Ayuntamiento. El edil de Somos ha celebrado que el PSOE haya llevado a los tribunales este asunto, al entender que "no cabe en cabeza humana" cómo "todo un concejal de Urbanismo no tenga suficiente con el 100% del salario que él mismo se puso y subió, y que tenga que cobrar por otros menesteres". "Estos actos carecen de una vergüenza mínima", ha aseverado.

Rosón ha criticado además que este haya sido el primer punto del orden del día en un pleno en el que el Equipo de Gobierno no ha sometido al debate "propuestas políticas".

En esta línea, la portavoz de Vox, Cristina Coto, ha mostrado la preocupación de su grupo por el hecho de que desde enero los partidos del Gobierno solo han llevado al pleno un asunto, al margen de la moción que hoy se debatirá sobre los indultos en Cataluña. Esto evidencia, a juicio de Coto, el "absoluto ninguneo al pleno", que puede conllevar a que este órgano "se diluya" siendo el "más importante" del Ayuntamiento.

Respecto a la exclusividad de Cuesta, ha recordado que Vox votó en contra de la exclusividad, no tanto por dudar de su legalidad, como por el hecho de que "las labores del cargo exigen una dedicación enormemente intensa".

Ha coincidido la portavoz de Vox con el concejal de Somos en que "no es ético" que las carencias temporales de Cuesta en su cargo se suplan nombrando directores generales.