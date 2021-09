Rosón (Somos) insta a Barbón a contratar a más profesionales en Atención Primaria y no echar "balones fuera"

OVIEDO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Somos (marca local de Podemos) en el Ayuntamiento de Oviedo Rubén Rosón se ha mostrado este viernes muy crítico con el presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, por haber dicho este jueves que resulta intolerable tener que llamar 30 veces a un centro de salud para ser atendido.

Médico de profesión, Rosón ha respondido en su cuenta de la red social Twitter que lo que resulta intolerable es que un presidente "recorte" en la Atención Primaria y después "insulte a sus profesionales". Así, ha instado a Barbón a contratar a más personas y le ha pedido que deje de echar "balones fuera".

"Asturias es la tercera comunidad autónoma que menos presupuesto destina a atención primaria del total de presupuesto consolidado. Los insultos de Barbón son de un cinismo insostenible", ha escrito Rosón.

A su juicio, faltan gestores que optimicen los escasos recursos y "sobran bocachacanclas". Critica que Barbón insinúe que su gobierno, con competencias plenas en sanidad, no está detrás de los problemas. "Si tras 30 llamadas no cogen el teléfono hará falta contratar más profesionales no echar balones fuera como si no fuera contigo la cosa. Menudo caradura", concluye Rosón, en referencia al presidente asturiano.