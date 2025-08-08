De la Roza (Asetra) advierte del problema para el transporte de mercancías de las Zonas de Bajas Emisiones

Archivo - Ovidio de la Roza, presidente de la Asociación de Empresarios del Transporte y Aparcamientos de Asturias (Asetra). (Archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

La patronal lamenta que la Administración no haya dado a la Zalia aún el impulso que necesita

GIJÓN, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la patronal del transporte Asetra, Ovidio de la Roza, ha alertado este viernes en Gijón que la implantación de las Zona de Bajas Emisiones (ZBE) pueden conllevar problemas no solo para los ciudadanos, sino, sobre todo, para el reparto de mercancías en las ciudades.

De la Roza, en declaraciones a los medios de comunicación con motivo del Día del Transporte en la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), que se celebra en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', ha incidido en que cada vez más aumenta, de una forma exponencial, la venta online de mercancías, por lo que la distribución urbana se ha multiplicado.

A este respecto, ha señalado que los ayuntamientos muchas veces, desde una forma puramente teórica, pero sin conocer la realidad del día a día, regulan la circulación sin tener en cuenta estas particularidades.

Respecto a los nuevos retrasos en la subestación eléctrica de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales del Principado de Asturias (Zalia), ha eludido pronunciarse en tanto no haya "alguna realidad" sobre esta infraestructura.

De la Roza sí que ha lamentado que la Administración, desde que arrancó el proyecto hace 20 años, no acaba de dar ese impulso que precisa.

En cuanto al acto en la Fidma, ha reivindicado el transporte de emergencias por carretera, así como el transporte en general, al tiempo que ha echado en falta un reconocimiento de un sector "tan importante en lo económico, en lo estratégico y en lo social".

Asimismo, ha remarcado que, al margen de las ZBE, este es un día más a incidir sobre el tema de la multimodalidad, de la logística en Asturias.