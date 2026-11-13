RTPA reúne este viernes nuevas voces y referentes de la canción asturiana en la tercera edición de 'La Busdonga'

Premiu Nacional de Asturianada 'La Busdonga' - RTPA

OVIEDO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) estrena este viernes la tercera edición del Premiu Nacional de Asturianada 'La Busdonga', el certamen dedicado a la promoción y difusión de la canción tradicional asturiana. La primera semifinal podrá seguirse a partir de las 20.00 horas en la web de la cadena y a las 22.30 horas en A7.

Una de las principales novedades de esta edición es el traslado del plató a un llagar, un escenario con el que la organización busca vincular la asturianada con la cultura sidrera y los espacios en los que se ha conservado y transmitido esta tradición musical.

El programa consta de cuatro galas y cuenta con Rodrigo Cuevas como maestro de ceremonias, acompañado por Esther Fonseca y Miguel Ánxel Montenegro. La primera semifinal reúne a seis intérpretes distribuidos en las tres categorías del certamen: Marina Carbajosa y Jairo Pérez, en la categoría moza; Esteban Verdeja y Fernando Entrialgo, en la de mejor voz masculina; y Alicia Villanueva y Claudia Abad, en la de mejor voz femenina.

Las actuaciones serán valoradas por un jurado integrado por la cantadora Luisi Martínez y los etnomusicólogos y multiinstrumentistas Luis Álvarez Pola y Héctor Braga.

La gala contará también con la participación de Mari Paz, bisnieta de La Busdonga, y de voces históricas de la canción asturiana como Mari Luz Cristóbal Caunedo, Belén Arboleya y Liliana Castañón. También estarán presentes artistas de nuevas generaciones y creadoras de contenido vinculadas a la cultura asturiana.