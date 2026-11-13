RTPA reúne este viernes nuevas voces y referentes de la canción asturiana en la tercera edición de 'La Busdonga'

Rodrigo Cuevas ejercerá de maestro de ceremonias en las cuatro galas, que estrenan como escenario en un llagar

Premiu Nacional de Asturianada 'La Busdonga'
Premiu Nacional de Asturianada 'La Busdonga' - RTPA
Europa Press Asturias
Publicado: viernes, 13 noviembre 2026 13:18
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   OVIEDO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) estrena este viernes la tercera edición del Premiu Nacional de Asturianada 'La Busdonga', el certamen dedicado a la promoción y difusión de la canción tradicional asturiana. La primera semifinal podrá seguirse a partir de las 20.00 horas en la web de la cadena y a las 22.30 horas en A7.

   Una de las principales novedades de esta edición es el traslado del plató a un llagar, un escenario con el que la organización busca vincular la asturianada con la cultura sidrera y los espacios en los que se ha conservado y transmitido esta tradición musical.

   El programa consta de cuatro galas y cuenta con Rodrigo Cuevas como maestro de ceremonias, acompañado por Esther Fonseca y Miguel Ánxel Montenegro. La primera semifinal reúne a seis intérpretes distribuidos en las tres categorías del certamen: Marina Carbajosa y Jairo Pérez, en la categoría moza; Esteban Verdeja y Fernando Entrialgo, en la de mejor voz masculina; y Alicia Villanueva y Claudia Abad, en la de mejor voz femenina.

   Las actuaciones serán valoradas por un jurado integrado por la cantadora Luisi Martínez y los etnomusicólogos y multiinstrumentistas Luis Álvarez Pola y Héctor Braga.

   La gala contará también con la participación de Mari Paz, bisnieta de La Busdonga, y de voces históricas de la canción asturiana como Mari Luz Cristóbal Caunedo, Belén Arboleya y Liliana Castañón. También estarán presentes artistas de nuevas generaciones y creadoras de contenido vinculadas a la cultura asturiana.

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