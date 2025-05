Ruiz (PP) atribuye a una "estrategia electoral" el que el puerto se niegue a ceder la franja litoral de Naval

El dirigente local 'popular' anima a ir a los tribunales si no se cede en breve la franja costera

GIJÓN, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Gijón y diputado regional en Asturias, Andrés Ruiz, ha criticado este viernes que como el vial de Jove fue directamente una "estafa electoral", los socialistas han decidido que el puerto sea "un ariete" contra la fachada marítima de Naval Azul, proyecto de economía azul que impulsa el Ayuntamiento gijonés en los antiguos terrenos del astillero Naval Gijón.

"No solo están bloqueando 3.800 metros cuadrados de franja costera en el Natahoyo, están ejecutando una estrategia electoral al servicio del Partido Socialista de cara al año 2027", se ha mostrado convencido, en rueda de prensa en la sede del PP gijonés.

Especialmente ha sido crítico con la presidenta del puerto gijonés de El Musel, Nieves Roqueñí, de la que ha recordado que fue la consejera del "caso Cerredo" y a la que ha llamado "la consejera de los líos".

"Han decidido que hasta después del año 2027 los vecinos del Natahoyo no puedan mirar al mar y que los gijoneses no puedan disfrutar de esa franja costera", ha lamentado el diputado 'popular', que ha considerado que todo esto es para "intentar tapar que esta es una legislatura perdida por parte del Partido Socialista".

A su juicio, el PSOE ejecuta un plan de bloqueo para desviar la atención del futuro de El Musel, en cuanto a la carga y descarga de graneles sólidos, pero también sobre los accesos al puerto.

Sobre esto último, ha afeado a Roqueñí que no se la escuche reclamar al Ministerio los nuevos accesos para sacar de la avenida Príncipe de Asturias el tráfico pesado que está generando uno de los mayores problemas de contaminación de Gijón.

Para Ruiz, la responsabilidad de Roqueñí es solicitar que se ejecuten estas grandes obras. "No es repentino el interés de Nieves Roqueñí por los deportes náuticos, no es algo que haya aparecido del cielo o que se le haya ocurrido una mañana, no es un proyecto político del puerto los deportes náuticos, es una urgente necesidad para no hablar de sus responsabilidades", ha advertido el diputado del PP.

Especialmente se ha referido a dos hechos, uno, la cesión de la franja litoral y otro un cambio en la oferta de empleo público del año 2024 del puerto, donde sustituye un subdirector por un responsable de relaciones institucionales. "Sustituye un cargo de gestión por un cargo de gestión política", ha insistido.

Por todo ello, ha avanzado que el Partido Popular tiene registradas varias iniciativas, una de ellas por parte de la diputada nacional Mercedes Fernández en el Congreso de los Diputados para preguntar sobre los accesos portuarios, la situación de las infraestructuras, la gestión del puerto.

A nivel regional, piden la comparecencia el próximo martes del consejero Alejandro Calvo para que informe sobre su valoración respecto a la gestión en El Musel. Sobre esto, ha matizado que aunque no tenga la competencia, sí que tiene el Principado la competencia de nombrar a la presidenta.

Al margen de ello, ha indicado que les gustaría que se convocase al Consejo Social de la ciudad de Gijón y que se llamase a participar en el mismo al presidente regional, Adrián Barbón, e, incluso, que se invitara al secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santana, y al ministro Óscar Puente.

A estos los ha acusado de venir siempre "a reírse de los gijoneses para anunciar dilaciones en los plazos, obras que decaen y más mentira y propaganda".

Para él, en el caso del puerto, lo que está haciendo es "una declaración de guerra", pese a que hay un informe favorable de la Abogacía del Estado, de la Secretaría Municipal a la cesión de la franja litoral.

Es por ello, que Ruiz ha considerado necesario ir ya a los juzgados si no se hace en un "cortísimo" plazo de tiempo la cesión contractual.

MAPA DE LA VERGÜENZA

Vinculado a ello, Ruiz, que ha mostrado en rueda de prensa un mapa del año 2022 donde se reflejan tres inversiones y proyectos que el Ministerio de Transportes tenía en el Principado de Asturias, ha recalcado que, en el caso de Gijón, se demuestra que es "el mapa de la vergüenza".

Sobre ello, ha apuntado que tres años después la licitación del desdoblamiento de Lloreda - Veriña está "paralizado", según Ruiz, por una "chapuza" del Ministerio de Transportes, a lo que ha sumado el fallido vial de Jove y la futura estación intermodal.

Ha recalcado que, incluso, se recogían en el año 2022 como un compromiso cercano dentro de este mapa de infraestructuras 315,5 millones de euros para el 'metrotren' de Gijón.

"Aquí hay mil millones de euros en inversiones para la ciudad de Gijón que o bien están paralizados o bien son ya inversiones fallidas, como es el caso del vial de Jove", ha recriminado el dirigente local 'popular'.

No solo eso, ha afeado a los gobiernos socialistas que traten de "paralizar" la ejecución y la ampliación del Parque Científico y Tecnológico en La Pecuaria, "bloqueando o tratando de bloquear inversiones como la Universidad Europea", ha recriminado.