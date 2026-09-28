Ruiz (PP Gijón), tras el Debate de Orientación: "El Gobierno de Barbón es el más antigijonés que se recuerda"

Archivo - Andrés Ruiz, presidente del PP de Gijón y diputado en la Junta General del Principado de Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Gijón y diputado en la Junta General del Principado de Asturias, Andrés Ruiz, ha asegurado este lunes que el reciente Debate de Orientación Política demuestra que "el Gobierno de Adrián Barbón está siendo el más antigijonés que se recuerda".

Así lo ha indicado con respecto al rechazo de los grupos parlamentarios de la izquierda a las iniciativas sobre las necesidades de Gijón presentadas por el PP, según una nota de prensa los 'populares'.

Para Ruiz, Barbón no se atreve a dar la cara en Gijón, a lo que le ha acusado de haberse "olvidado de sus infraestructuras, de sus necesidades y habiéndose ya, como hemos visto, desentendido de su futuro", ha afirmado.

Entre las propuestas del PP, ha citado el instar "al Gobierno de España a que se comprometiese con unos nuevos accesos al puerto de El Musel, soterrados por supuesto; también a avanzar en el desdoblamiento del tramo Lloreda-Veriña paralizado en el Ministerio de Medio Ambiente durante ya más de un año; y, por supuesto, también a culminar la integración de la red de Cercanías hasta el centro de nuestra ciudad".

También pedían al Gobierno regional no dejar "caer" los antiguos juzgados de la calle de Decano Prendes Pando y que prevea un plan de acceso para la ciudad de Gijón que contemple los nuevos desarrollos urbanísticos. A esto ha sumado la necesidad de pedir a las diferentes administraciones que se implicasen en la reactivación de la Autopista del Mar. "La izquierda derribó esta propuesta votando no", les ha recriminado.

"El Gobierno de Barbón es copartícipe de la estafa electoral del vial de Jove y del 'gatillazo' programado por Sánchez para el plan de accesos al puerto de El Musel", ha llamado la atención, para después preguntar acerca del dinero de la licitación del citado vial.

"Cuando toca reclamar al Gobierno de España con un voto real y valiente en la Junta General, Barbón se acobarda y manda a los suyos que bloqueen todas las iniciativas serias para reclamar un acceso soterrado al puerto de Gijón o que se acabe con el lío burocrático en el desdoblamiento del tramo Lloreda-Veriña", ha asegurado.

También ha tildado de "irresponsabilidad absoluta" de Barbón con la ciudad el negarse a estudiar un plan de accesos para Gijón que prevea el crecimiento de zonas residenciales como Nuevo Roces o las nuevas fases de construcción en la ciudad en el entorno de Contrueces.

"Tal vez estén esperando a que se construyan más de mil viviendas en Contrueces, en los antiguos terrenos de Rubiera Predisa, y que la rotonda de El Llano se convierta en una selva", ha señalado.

"O también estén esperando igual a que los vecinos de Nuevo Roces se queden descolgados ya absolutamente de la ciudad, teniendo como ahora que acceder a sus casas por una carretera comarcal o por un polígono", ha agregado.

Sobre los antiguos juzgados de Prendes Pando, ha acusado a la Consejería de Hacienda, responsable de Patrimonio, de querer "dejarlos caer para poder deshacerse de ellos".

"No se atreven a defender con su voto las necesidades de Gijón frente al Gobierno de España, no se atreven a proyectar el futuro de nuestra ciudad y no se atreven, por tanto, a cubrir las necesidades de los gijoneses, las cuales ya se están acumulando demasiado", ha remarcado Ruiz.