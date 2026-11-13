La Rula de Avilés refuerza su marca 'Pescado de Confianza' con nuevos criterios de calidad y formación a bordo

La Rula de Avilés presenta ante unos 40 operadores comerciales de merluza el nuevo pliego de su marca 'Pescado de Confianza'. - PUERTO DE AVILÉS

AVILÉS 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Rula de Avilés ha presentado este viernes ante unos 40 operadores comerciales de merluza el nuevo pliego de su marca 'Pescado de Confianza', que incorpora un protocolo de evaluación comercial del producto en primera venta y formación complementaria para las tripulaciones sobre manipulación y conservación del pescado.

Las novedades se han dado a conocer durante la jornada 'El viaje de la Merluza a la Rula de Avilés', destinada a reforzar el posicionamiento comercial, la imagen de marca y el reconocimiento del valor nutricional de la merluza europea, principal especie comercializada en la lonja avilesina, según ha informado la entidad en una nota de prensa.

"Queremos que los compradores identifiquen Pescado de Confianza como una marca que aporta valor real, que acredita unos criterios de calidad y que responde a las exigencias del mercado", ha señalado el director adjunto de la Rula y coordinador de la jornada, Mario Pidal.

El nuevo protocolo permitirá identificar posibles mejoras en la calidad comercial de la merluza y trasladar esa información a las flotas, con el objetivo de adaptar las capturas y los procesos de manipulación a los requisitos y preferencias del mercado.

La actualización del pliego también contempla formación para el personal de los barcos desde el momento de la captura. Entre las técnicas presentadas figura la evisceración a bordo para mejorar la presentación de la merluza en su primera venta y ajustarla a las necesidades de los compradores.

La marca 'Pescado de Confianza de la Rula de Avilés', integrada en 'Alimentos del Paraíso', busca reforzar la diferenciación del producto mediante criterios específicos de calidad y control.

CINCO LÍNEAS PARA FOMENTAR EL CONSUMO

La jornada ha servido, además, para presentar cinco líneas de colaboración que la Rula desarrolla con una docena de entidades y colectivos en los ámbitos de la hostelería y el turismo, la formación profesional, la salud y el deporte, la educación y el consumo, y el comercio y la gastronomía.

Entre las iniciativas figuran unas jornadas de la merluza en establecimientos hosteleros, previstas para mayo, en colaboración con Comarca Avilés Turismo y con la DOP Sidra de Asturias como producto invitado.

En materia formativa, se diseñarán módulos a bordo y en tierra junto al Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa) y el centro homologado Cancomar, con participación de técnicos de la lonja.

La colaboración con el Real Avilés Industrial y la Asociación Atlética Avilesina permitirá vincular el deporte local a la promoción del consumo de pescado. Asimismo, la Rula renovará sus visitas escolares con actividades educativas, participación de deportistas y profesionales sanitarios y propuestas para aprender jugando.

Otra de las líneas plantea una acción piloto en La Plaza, el mercado de abastos de Avilés, para vincular la compra de pescado con su disfrute gastronómico y mejorar la visibilidad de la marca en las pescaderías.

MÁS DE 2,5 MILLONES DE KILOS DE MERLUZA EN 2025

Según los datos facilitados por la Rula, la lonja avilesina comercializó en 2025 un total de 2.527.261 kilos de merluza por un importe de 14.200.118 euros, frente a los 2.877.796 kilos y 16.030.024 euros registrados en el conjunto de Asturias.

La merluza representó el 34% del valor de las ventas de todas las especies en Avilés, mientras que en el conjunto autonómico ese porcentaje se situó en el 19,55%.

El programa profesional ha incluido cuatro talleres sobre el sistema de venta de merluza en la lonja, su pesca, la evisceración y limpieza a bordo y la evaluación de su calidad comercial.

La jornada también ha incluido una demostración gastronómica a cargo de Cristian González, cocinero de 'La Cocina de TPA', con recetas sencillas e innovadoras, y la presentación de la 'Fish Truck', una iniciativa para acercar el pescado a los consumidores, especialmente a los más jóvenes, mediante preparaciones y formatos adaptados a sus hábitos.