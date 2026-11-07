Una ruta motera recorrerá el Camino Primitivo desde Oviedo hasta Santiago este fin de semana

Ruta motera. - AYTO OVIEDO

OVIEDO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Oviedo volverá a convertirse en punto de partida del Camino Primitivo con la celebración de una ruta motera que recorrerá parte de este histórico itinerario jacobeo hasta Santiago de Compostela este sábado y domingo 7 y 8 de noviembre.

Según ha informado el consistorio ovetense, la iniciativa nace con el objetivo de contribuir a la promoción y difusión del Camino Primitivo, poniendo en valor su historia, su atractivo turístico y su importancia como elemento de unión entre Asturias y Galicia.

La jornada comenzará este sábado a las 08.30 horas en la Plaza de Alfonso II el Casto con la llegada de las motos y la entrega de credenciales y chalecos a los participantes. A las 08.45 horas tendrá lugar la bendición de las motos, a cargo del deán de la Catedral de Oviedo, Benito Gallego. A las 09.00 horas, los motoristas partirán escoltados por la Policía Local hasta la salida de Oviedo, para iniciar la ruta hacia Santiago de Compostela.

El programa incluye paradas en Salas y Fonsagrada, donde la comitiva se detendrá para comer, cena bufé, alojamiento en habitación doble en el Hotel Oca Puerta del Camino y desayuno.

La actividad cuenta con la colaboración de la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de Oviedo, la Asociación Día de Galicia en Asturias y la asociación motera MotoAstures.