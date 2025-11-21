Saavedra avanza que el proyecto de presupuestos para 2026 incluirá más recursos y profesionales para atención primaria

OVIEDO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Gobierno asturiano, Concepción Saavedra, ha dicho este viernes que el proyecto de presupuestos regionales para 2026 incluirá más recursos para atención primaria.

En unas declaraciones a los medios de comunicación, Saavedra ha dicho que se aumentará el número de profesionales y se reforzarán los equipos, sobre todo en los centros urbanos donde hay cupos más grandes.

"Vamos a aumentar las plazas de Medicina Familiar y Comunitaria y de Enfermería Familiar y Comunitaria, y también reforzar, como estamos haciendo, las unidades administrativas y los servicios de apoyo", ha señalado.

"Para ello necesitamos seguir ampliando el presupuesto y que se aprueben los presupuestos, que es la ley más importante del año, precisamente porque sin presupuesto no hay ni profesionales ni recursos ni equipamientos", ha advertido.

Saavedra ha participado este viernes en el acto de celebración de los 50 años del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).