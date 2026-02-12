Saavedra defiende el sistema de cribados de Asturias y dice que trabaja para mejorarlo más

Concepción Saavedra - WEB DE LA JGPA

OVIEDO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Gobierno asturiano, Concepción Saavedra, ha insistido este jueves en que el sistema de cribados que existe en Asturias es "fiable" y "seguro". Ha añadido, no obstante, que desde el Ejecutivo ser realiza una "evaluación constante" del mismo para poder mejorarlo.

Saavedra ha comparecido en una comisión de la Junta General del Principado de Asturias en la que los representantes de la comisión le han realizado preguntas acerca del sistema.

Ha admitido la dirigente asturiana, cuando le han preguntado sobre demoras para mamografías, en que el asturiano es un sistema sanitario grande y que "a veces es imposible garantizar exactamente que no hay ninguna mujer esperando fecha".

"Pero estamos revisando y evaluando de forma constante los circuitos, también en el caso del cribado de mamas, en las distintas zonas sanitarias de Asturias", ha comentado.

Así, ha dicho que se están poniendo en marcha mejoras, como la contratación de más profesionales radiólogos, o la realización de citaciones por las tardes. "Les puedo garantizar que se hace una revisión constante para que los tiempos se cumplan", ha insistido.

De los seis radiólogos que terminaron el año pasado, por ejemplo, en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), cinco se quedaron en Asturias y todavía están en el Servicio de Salud del Principado, ha indicado. "Y este año volveremos a insistir no solamente en los radiólogos que terminan dentro de lo que es Asturias, sino también de todos aquellos radiólogos que podemos atraer de otras comunidades autónomas", ha añadido.

Por otro lado, Saavedra ha afirmado que el Gobierno asturiano es transparente en todo lo que tiene que ver con los cribados. "No trimestralmente, pero anualmente nosotros publicamos los cribados y cómo se están haciendo en nuestra página AsturSalud y eso es algo que no se realiza en el resto de comunidades", ha subrayado la dirigente asturiana.

"Frente a esos mensajes que generan un poco de dudas con respecto a las mujeres, nosotros queremos ser francamente claros porque hay que dar tranquilidad y hay que favorecer, no crear incertidumbres, para que las mujeres y los hombres acudan a realizar los cribados en Asturias", ha comentado Saavedra.