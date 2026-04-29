Saavedra dice que no existe un problema estructural generalizado de inviabilidad económica de farmacias rurales

Archivo - Imagen de archivo de una farmacia - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Principado, Concepción Saavedra, ha manifestado este miércoles en sede parlamentaria y en respuesta al diputado del Grupo Mixto por Foro que, del análisis de la planificación farmacéutica vigente y de los datos disponibles en relación con la actividad de las oficinas de formato y botiquines en el medio rural, no se desprende en el momento actual en Asturias la existencia de un problema estructural generalizado de inviabilidad económica de las oficinas de las farmacias rurales.

Así ha indicado que la red asistente permite garantizar con carácter general la accesibilidad a la prestación farmacéutica, incluyendo los consejos de menor población mediante la existencia de oficinas de farmacia o de botiquines".

"El modelo actual ha permitido mantener hasta la fecha un nivel adecuado de cobertura territorial y continuidad del servicio y en Asturias se ha mantenido una situación estable", dijo la consjejera.

Ha indicado la consejera que en Asturias hay 454 farmacias, 22 botiquines y no está definido normativamente en la ley nacional ni en la comunidad está definido el concepto de farmacia rural, algo que sí se ha hecho en alguna comunidad, como en Castilla-La Mancha, en La Rioja, en Galicia o en Murcia.

"En Asturias no sucede así. Podríamos interpretar que en Asturias, si exceptuamos la población urbana, que están Oviedo, Gijón, Aviles, Langreo, Sierro, Llanera y Mieres, aproximadamente se puede considerar farmacia rural 114 y 18 botiquines", dijo.

Ha insistido la consejera en que la organización de la atención farmacéutica en Asturias "es estable y previsible", no obstante ha manifestado que la administración no puede obviar dificultades que ya empiezan a darse y que previsiblemente no se relajarán en un futuro a medio o largo plazo.

"En ausencia de un problema estructural manifiesto, pero ante la presencia de señales tempranas de fragilidad, resulta técnicamente responsable el adoptar una posición preventiva respecto a sostener a la sostenibilidad también de las farmacias y de las farmacias rurales en Asturias. Y ante esta situación consideramos que es preciso, por parte de la Administración Sanitaria como atenerse a la legislación nacional y autonómica que establece el marco para la planificación farmacéutica, que como resultado garantiza que todos los consejos dispongan de oficinas de farmacia o de botiquines", dijo la consejera.

También se ha referido al nuevo decreto de ordenación farmaceútica en el que se recogen mecanismos para flexibilizar la vinculación de botiquines y también se hace una reducción de horarios de la farmacia para facilitar también esa atención al botiquín. "Por supuesto, estamos en fase de alegaciones y habrá más medidas probablemente que se puedan aportar. En el contexto presente también parece necesario estudiar ayudas económicas a las farmacias si bien puede ser adecuado un diagnóstico preventivamente, teniendo en cuenta las experiencias de otras comunidades autónomas en el sentido de que cada farmacia o botiquín tiene unas características propias", dijo la consejera.

Por su parte el parlamentario del Grupo Mixto advirtió de que cuando hablamos de una farmacia rural, no hablamos simplemente de un establecimiento donde se dispensan medicamentos, sino que en muchos casos hablamos del servicio sanitario más cercano que hay en algunos concejos asturianos, especialmente para las personas mayores, para los pacientes crónicos o para quienes tienen más dificultades de movilidad.

"En definitiva, en muchos pueblos la farmacia es mucho más que una botica", subrayó Pumares, que ha indicado que no se puede esperar a que una farmacia esté al borde de cierre o a que disminuya el horario en el que atiende para actuar.

El parlamentario advirtió de que la situación de la farmacia rural "es un problema creciente" que ya se ha reflejado en casos como el del botiquín de San Juan de Beleño, en el concejo de Ponga, donde, según ha señalado, se han reducido los horarios de atención obligando a los vecinos a desplazarse a otros núcleos.

En este sentido, defendió la necesidad de adoptar medidas que garanticen la rentabilidad y la continuidad de estos establecimientos, no solo en el caso de las farmacias en situación de viabilidad económica comprometida, sino también en aquellas que, sin estar en ese supuesto, sufren problemas de aislamiento, falta de profesionales y dificultades de relevo generacional.

El diputado de Foro ha apuntado además a la escasez de farmacéuticos dispuestos a trabajar en el medio rural y defendió la puesta en marcha de incentivos, ayudas específicas y medidas de conciliación para favorecer la cobertura de estos puestos, citando como ejemplo iniciativas ya aplicadas en comunidades como Galicia.