El Salón del Manga de Asturias, Nika-Pon, regresa a Avilés con la cosplayer Anhyra y las voces de 'Jujutsu Kaisen'

El presidente de la Asociación Nikaku Dan, Adrián Santos, y la concejala de Juventud, Raquel Ruiz. - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

AVILÉS 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pabellón de Exposiciones de La Magdalena de Avilés acogerá los días 18 y 19 de abril una nueva edición de Nika-Pon, el Salón del Manga de Asturias, con entrada gratuita hasta completar aforo y un programa que reunirá a un centenar de artistas, expositores y actividades vinculadas al universo manga, la cultura japonesa y el ocio juvenil.

La cita ha sido presentada este jueves por la concejala de Juventud, Raquel Ruiz, y el presidente de la Asociación Nikaku Dan, Adrián Santos, entidad organizadora del certamen en colaboración con el Ayuntamiento de Avilés.

Entre las principales novedades figura la presencia de la cosplayer coruñesa Anhyra, referente en su sector, y de la violinista cántabra Arinoctium. También participarán los actores de doblaje Carlos Lorenzo y David Flores, voces en español de los personajes Itadori y Sukuna en el popular anime Jujutsu Kaisen.

El evento contará con cerca de un centenar de puestos dedicados a la ilustración, la artesanía, el cómic manga, los videojuegos, productos importados de Japón y gastronomía. Las áreas de videojuegos y juegos de mesa incorporarán además nuevos torneos de Pokémon.

Como novedad, el Ayuntamiento dispondrá de un stand propio con información del Servicio de Juventud y actividades como encuentros y firmas de autores. Se ofrecerá igualmente un servicio de autobús lanzadera gratuito entre el centro de la ciudad y el recinto ferial, con salida desde la calle Llano Ponte y regreso por la calle del Muelle.

El horario del Salón será de 12.00 a 21.15 horas el sábado 18 y de 12.00 a 20.15 horas el domingo 19.