La consejera de Salud, Concepción Saavedra, junto al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, en la inauguración de las XXVIII Jornadas Municipio y Adicciones 'El momento importa' - EUROPA PRESS

OVIEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Gobierno asturiano, Concepción Saavedra, ha alertado este martes del incremento del consumo rápido y en grandes cantidades de alcohol entre la población joven asturiana, y ha indicado que su departamento trabajará en ello. También preocupan a la administración autonómica nuevas adicciones relacionadas con el juego y las tecnologías, además del abuso de psicofármacos en mujeres y mayores.

Saavedra ha realizado estas declaraciones durante la inauguración en Oviedo de las XXVIII Jornadas Municipio y Adicciones 'El momento importa', organizadas en el marco del plan municipal de drogas junto con Proyecto Hombre Asturias. La consejera ha anunciado que su departamento presentará "en breve" la Agenda para la Prevención y Abordaje de Conductas Adictivas 2027-28, un documento que recogerá actuaciones concretas en el territorio para afrontar los retos actuales en materia de adicciones, con especial atención a la prevención, el diagnóstico precoz en jóvenes, las mujeres y los grupos en situación de vulnerabilidad social.

La consejera ha defendido la necesidad de abordar las adicciones como una "responsabilidad compartida" entre administraciones, entidades del tercer sector, profesionales, pacientes y familias.

Según los últimos datos manejados por la Consejería de Salud, el Principado ha registrado un descenso en el consumo de alcohol, tabaco y cannabis entre la población joven respecto a años anteriores. No obstante, la titular de Salud ha advertido de que han surgido nuevos retos, como el cambio en el patrón de consumo de alcohol entre los jóvenes --que ahora lo ingieren en periodos muy cortos y en cantidades muy elevadas--, la normalización social de esta sustancia, las nuevas adicciones vinculadas al juego y las tecnologías, y el uso excesivo de psicofármacos, especialmente entre mujeres y personas mayores.

Ante este escenario, la consejera ha incidido en que la prevención debe situarse en el centro de las políticas públicas, actuando "antes de que ocurra" el problema y en todas las etapas de la vida. Para ello, ha destacado el trabajo conjunto con los ayuntamientos en el ámbito comunitario, así como la labor desarrollada en los centros educativos y en el ámbito social, incorporando tanto la perspectiva de género como la atención a la vulnerabilidad social.

En el plano asistencial, Saavedra ha subrayado la importancia del diagnóstico precoz, especialmente entre la población joven, con el fin de intervenir de manera temprana y articular actuaciones específicas dirigidas a mujeres y a personas vulnerables dentro de la futura agenda autonómica.