Salud celebra el "avance" que supone la reforma de la Ley del Tabaco y no cree que suponga problema para la hostelería

OVIEDO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, se ha referido este jueves a la reforma de la Ley del Tabaco aprobada por el Consejo de Ministros, que contempla la prohibición de fumar en las terrazas de los establecimientos hosteleros y ha indicado que la misma es "un avance dentro de lo que es la prevención". Saavedra ha considerado además que esta reforma no va a suponer "un problema" para la hostelería.

Lo hacía en respuesta a las críticas que este miércoles lanzaba la patronal Otea, Hostelería y Turismo en Asturias, ha expresado este miércoles su "rotundo rechazo" a la reforma de la Ley al considerar considera que la medida es "desproporcionada, innecesaria e ineficaz".

"Nosotros tenemos que estar a favor de cualquier medida que mejore la salud de los asturianos y asturianas, y en este caso, el ir disminuyendo espacios donde se pueda fumar, entendemos que es importante. Entendemos perfectamente las reacciones o las opiniones, por parte, en este caso, de los empresarios, pero creo que no va a significar un problema para ellos", ha dicho Saavedra.

En este sentido ha manifestado que "ya hemos vivido momentos, dentro de lo que fue la pandemia por la COVID-19, donde no se podía fumar en las terrazas y se podía fumar a determinados metros del establecimiento, y no supuso un problema", dijo.

Ha insistido la titular de Salud en que esta reforma es "un avance dentro de lo que es la prevención en Asturias" y ha recordado que el Principado es la comunidad con más patología cardiovascular. "Somos una población envejecida con mucha patología cardiovascular y tenemos que incidir muchísimo en hábitos de vida saludable", dijo.