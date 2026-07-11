Salud implanta una nueva herramienta digital para mejorar la atención a pacientes graves en el Hospital Valle del Nalón

Equipo de urgencias del Hospital Valle del Nalón. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud ha implantado una nueva funcionalidad de la historia clínica electrónica Selene para reforzar la atención a pacientes graves. El Hospital Valle del Nalón es el primer centro que cuenta con este recurso, que se irá extendiendo progresivamente a toda la red del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) y cuya principal utilidad es su capacidad para ayudar a los profesionales sanitarios a identificar de manera temprana situaciones de riesgo y actuar con rapidez.

Esta herramienta analiza de forma continua parámetros clínicos registrados en la historia electrónica tales como la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno o los resultados de laboratorio, entre otros. Según ha informado el Principado en nota de prensa, mediante la aplicación de escalas de valoración validadas a nivel internacional, genera alertas cuando detecta signos compatibles con un posible empeoramiento del estado de salud.

De este modo, los equipos del Servicio de Urgencias y de la Unidad de Cuidados Intensivos disponen de información relevante y en tiempo real para anticiparse a posibles complicaciones, tomar las decisiones oportunas y mejorar la atención.

Este nuevo recurso "contribuye a reforzar la vigilancia de los pacientes más vulnerables, facilita el seguimiento de los protocolos clínicos y proporciona un soporte adicional a profesionales de la medicina y la enfermería, lo que ayuda a ofrecer una respuesta más ágil ante situaciones críticas".