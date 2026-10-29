Salud iniciará la reforma del consultorio de Las Regueras el 9 de noviembre

Consultorio periférico - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud iniciará el 9 de noviembre las obras de reforma del consultorio periférico de Santuyanu, en Las Regueras, con una inversión de 45.980 euros. La actuación incluirá la mejora de los accesos y la ampliación de la consulta de medicina.

Así, se cambiará la fachada en la que se sitúa el acceso al centro para facilitar la entrada y la movilidad de las personas usuarias y se redistribuirán la sala de espera, la zona de recepción las consultas.

La consulta de medicina se ubicará en la zona de la fachada principal, será más amplia y luminosa que la actual y estará conectada con la de enfermería. Además, se sustituirán los conductos de ventilación por otros más modernos para mejorar las condiciones acústicas y preservar la confidencialidad de las conversaciones.

Los trabajos se adjudicaron a la empresa REM Servicios Integrales de Mantenimiento por 45.980 euros, IVA incluido, y cuentan con un plazo de ejecución de un mes. Las obras del interior se acometerán por las tardes para interferir lo menos posible en la labor asistencial.

Esta intervención se enmarca en el plan de mejora de las infraestructuras sanitarias que impulsa Salud con el objetivo de disponer de instalaciones más accesibles, seguras y adaptadas a las necesidades tanto de la ciudadanía como de los profesionales.