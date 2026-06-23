Salud invierte 3,5 millones en modernizar el Hospital de Jarrio y construir el nuevo consultorio de Boal

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, frente a la nueva ubicación del consultorio de Boal. - PRINCIPADO

OVIEDO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud ha anunciado este martes la inversión de 3.493.005 euros en la modernización del Hospital de Jarrio y la construcción del nuevo consultorio de Boal. En el caso del primero, se renovarán las instalaciones eléctricas y de protección contra incendios con un coste de 1,6 millones, mientras que el segundo, con 1,8 millones de financiación, se trasladará a una nueva ubicación que triplicará su superficie actual.

El proyecto de Jarrio, que según la Consejería, garantizará el correcto funcionamiento de ambos sistemas y reforzará su seguridad durante las próximas décadas, prevé renovar las dos instalaciones -de electricidad de protección contra incendios- para adaptarlas a la normativa actual y garantizar su eficacia.

Además de sustituir elementos como el cuadro principal de baja tensión, las líneas de alimentación y los cuadros secundarios en el caso de la red eléctrica, también se intervendrá en los sistemas de detección, alarma y extinción y se instalará una central analógica, sirenas, pulsadores y detectores en el caso de la defensa contra el fuego.

CONSULTORIO DE BOAL

El nuevo consultorio de Boal, por su parte, se ubicará en un edificio situado en el centro de la localidad y triplicará la superficie del actual para ampliar tanto el espacio destinado a las consultas como las zonas de espera e incorporar nuevos servicios, como una unidad de apoyo asistencial y una sala de reuniones.

El futuro centro se distribuirá en tres plantas. En la baja se situarán la zona de administración, el área de apoyo asistencial y el servicio de atención continuada. La primera albergará tres consultas --de medicina, enfermería y polivalente--, además de una sala de reuniones. Por último, la segunda acogerá otras dos consultas --de medicina y enfermería-- y el área destinada a profesionales, con tres dormitorios, sala de estar y vestuarios.

Ambas actuaciones, aprobadas en el último Consejo de Gobierno, forman parte de la estrategia de la Consejería de Salud para modernizar las instalaciones del Hospital de Jarrio y mejorar la red sanitaria pública de la comarca noroccidental.