A Salud "le preocupa" la compra al Ayuntamiento de Gijón de las parcelas necesarias en el entorno de Cabueñes

Archivo - El hospital Universitario de Cabueñes. - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La titular de Salud del Principado, Concepción Saavedra, ha asegurado este jueves que al Gobierno regional "le ocupa y le preocupa" la negociación con el Ayuntamiento de Gijón para la cesión de las fincas necesarias para la urbanización posterior de la ampliación del Hospital de Cabueñes y la ordenación del entorno alrededor.

"Estamos preocupados con la deriva que puede tener ese convenio para la permuta de las fincas entre el Ayuntamiento y el Grupo Quirón, entendemos que la empresa debe definirse si consideran el proyecto de Gijón empresarialmente rentable y ponerse a ello para activar y formalizar esas permutas, porque sin las fincas, podremos poner en funcionamiento, podría ser, pero con dificultad, el nuevo hospital de Cabueñes", dijo al consejera.

Ha recordado que son necesarias fincas que están situadas al norte, al sur y al oeste. Para usos diarios internos, para aparcamientos, para colectores, para servicios no asistenciales y para disponer, además, de un anillo que delimite toda la estructura y que nos permita y que sea un elemento de seguridad.

Ha explicado que algunas de estas fincas están incluidas en el convenio entre el Ayuntamiento y el Grupo Quirón que es el propietario. "Hace un año fue la primera reunión de muchas reuniones con la alcaldesa de Gijón para hablar de este tema en este tiempo apenas se han producido avances y es por eso porque el último día en la Comisión de Seguimiento de Gijón sobre el Hospital de Cabueñes volvimos nuevamente a remarcar la importancia de que esas fincas lleguen con la Consejería de Salud".

En este sentido ha insistido en que la alcaldesa les manifestó que se ha hecho un apremio por carta Quirón para que defina su posición y en todo caso se comprometió a que el ayuntamiento, si eso no es así, cedería esas fincas al hospital después de su adquisición.

"Creo que lo prudente es quedar a la espera de su evolución, aunque seguiremos solicitando las reuniones pertinentes y además apremiando, en este caso, al ayuntamiento para que se tomen esas decisiones", dijo.

Saavedra daba así respuesta a la pregunta planteada por la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, sobre si desde el Gobierno van a solicitar al Ayuntamiento de Gijón la compra de las parcelas necesarias para la ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes.

Por su parte Covadonga Tomé ha advertido a la consejera de que a día de hoy esas parcelas hoy por hoy no son de Quirón sino que, siguen siendo de particulares. "El Ayuntamiento de Gijón les va a acabar adelantando por la izquierda en este tema", dijo la diputada del Grupo Mixto.

LLEGADA DE QUIRÓN A GIJÓN

Previamente la diputada Tomé ha preguntado a Saavedra "si podría ser Quirón un Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER)", a lo que la titular de salud ha respondido que "en principio, hasta ahora no han recibido ningún tipo de petición". "Aunque alguien pueda comentar el tema de que es un proyecto estratégico, tiene que pedirlo la entidad correspondiente y lo tendría que resolver la consejería competente, que no es Salud, y desde luego tendría que cumplir una serie de parámetros legales que están marcados para poder ser considerada así".

Así, sobre la construcción de un hospital por parte de Quirón, ha recordado que esta es una iniciativa que fue acogida como positiva por parte del consistorio de Gijón en la anterior legislatura y de toda esta operación empresarial, cuyo interés ha sido refrendado por el nuevo gobierno municipal, lo que incumbe a la consejería de Salud es el convenio entre el ayuntamiento y el grupo Quirón y la puesta a disposición de las parcelas que son necesarias para la entrada en servicio del nuevo hospital de Cabueñes.

"Creo que la llegada de esa sanidad privada va a hacer una competencia al resto de la sanidad privada y va a ocurrir una reorganización si es que llega, de esa sanidad privada, pero difícilmente, dada la fortaleza que es lo que nos interesa de la sanidad pública, creo que pueda afectarnos en ese sentido", dijo Concepción Saavedra.

Ha indicado la que la Consejería de Salud del Principado de Asturias y ella como consejera, son una "gran defensora del sistema público", tienen "como único interés que la red sanitaria pública asturiana sea la mejor posible".

No obstante la consejera ha indicado que este gobierno "no es talibán tampoco de la iniciativa privada ni mucho menos frente a la ley" y ha recordado que la ley de salud de Asturias ampara que haya una relación con la sanidad privada subsidiaria y complementaria.

En este sentido ha recordado que se está tramitando un anteproyecto de ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud por parte del Ministerio donde se pretende blindar la gestión pública limitando la gestión privada a casos excepcionales y justificados. "Y la verdad tengo que decirle que tiene muy buena pinta", dijo Saavedra.

DECLARACIONES DE LA CÁMARA DE COMERCIO

Covadonga Tomé por su parte ha indicado que su pregunta enlaza con unas declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio pidiendo actuar e instando a las administraciones a tomar decisiones rápidas para no perder lo que consideran una inversión estratégica.

Ha recordado Tomé que la posible implantación del Grupo Sanitario Quirón Salud ha suscitado en Gijón y por extensión en toda Asturias un debate entre dos visiones que son opuestas: una la que defiende la inversión como una oportunidad estratégica y otra la que alerta de los riesgos para el sistema público de salud.

"Yo entiendo que desde el gobierno se insista en que no hay ningún riesgo pero usted tiene que entender también que desde esta parte insistamos en que sí lo hay. Y lo hay de hecho en cuanto a la gestión de los recursos humanos y en cuanto también al flujo de pacientes una cuestión que nos preocupa especialmente", dijo la diputada del grupo Mixto.