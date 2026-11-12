El Gobierno de Asturias iniciará el día 23 las obras para recuperar el antiguo consultorio de La Manjoya. - PRINCIPADO

OVIEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud prevé iniciar la reforma del antiguo consultorio de La Manjoya, en Oviedo, el próximo día 23, siempre que se reciba previamente la licencia solicitada al Ayuntamiento de Oviedo en noviembre de 2025.

Las obras, adjudicadas en 455.755 euros, tienen un plazo de ejecución de seis meses y transformarán el centro en un equipamiento moderno, funcional y más accesible para pacientes y profesionales.

La actividad asistencial se concentrará en un primer momento en la planta a pie de calle, donde se ubicarán tres consultas: medicina, enfermería y polivalente, además de una amplia sala de espera. Este nivel se completará con accesos, aseo público adaptado para personas con discapacidad y ostomizadas, servicios para personal, almacén, un pequeño office y un cuarto de limpieza.

La primera planta se reformará completamente y quedará acondicionada para una futura ampliación, en función de las necesidades de una parroquia que registra un notable crecimiento demográfico. Las obras permitirán reproducir en este piso la estructura de consultas del nivel a pie de calle y reforzar así la capacidad del consultorio cuando sea necesario.

Esta actuación pondrá fin a una situación que se remonta a 2018, cuando el antiguo consultorio tuvo que cerrar ante el estado de semirruina del edificio, formado por dos plantas y una superficie construida de 424 metros cuadrados. La actividad se trasladó entonces a unas instalaciones provisionales. Consejería y ayuntamiento acordaron después que el consistorio rehabilitaría el exterior del edificio y lo cedería al Principado para su reforma y redistribución según las necesidades de la actividad sanitaria.

CENTRO DE ALTA RESOLUCIÓN DE URGENCIAS DE LA LILA

Por otra parte, Salud prosigue con los trámites de licitación de las obras del primer Centro de Alta Resolución de Urgencias de Atención Primaria (Caruap) de Oviedo, que se ubicará en La Lila. Ocho empresas han presentado ofertas para ejecutar los trabajos, licitados por 1.438.105 euros. La mesa de valoración está analizando las propuestas.

La reforma intervendrá sobre una superficie de más de mil metros cuadrados, cuenta con un plazo de ejecución de ocho meses y permitirá compatibilizar las obras con la actividad asistencial.

Este centro de alta resolución ofrece a la ciudadanía un servicio más accesible y con mayor capacidad de respuesta para las urgencias de atención primaria, que son las más frecuentes.