Salud reforzará la unidad pediátrica de cuidados paliativos del HUCA

OVIEDO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha comparecido este jueves en sede parlamentaria para dar cuenta de todo lo que tiene que ver con los cuidados paliativos y ha mostrado el compromiso del Principado para reforzar la unidad de cuidados paliativos pediátricos .

Según ha indicado el modelo de la red pública asturiana de paliativos se completa con la unidad multidisciplinaria de cuidados paliativos pediátricos que está en el HUCA, que es "referente para toda la comunidad autónoma". Ha indicado que en ella ahora mismo hay un neuropediatra, una oncóloga pediátrica, una enfermera pediátrica, una trabajadora social y una psicóloga. Esta unidad empezó a trabajar en el 2021, aunque se creó en el 2018, pero realmente se puso en marcha en el 2021 y ya han atendido a más de 70 pacientes. Y, con los últimos datos que tienen, son 51 los pacientes pediátricos entre oncológicos y crónicos complejos.

A preguntas del PP sobre este asunto, ha explicado que en el caso de pediatría es una situación más compleja y lo que van a hacer es reforzar esa unidad de referencia. Ha incidido en que ya han comprometido con las asociaciones de pacientes y sus familias, y también con el propio servicio de pediatría, es que van a tener una atención de 8 a 3, que va a ser a tiempo completo de lunes a viernes, con los tres pediatras, incluido el pediatra que es experto en lo que son cuidados paliativos, y que va a estar a tiempo completo.

Además van a reforzar la parte de enfermería, ya que ha incidido en que ahora mismo hay una enfermera que atiende y que además está en contacto con las familias.

"Nosotros vamos a poner una segunda enfermera, de manera que una de ellas se convierta en una enfermera gestora de casos, que yo creo que es fundamental para poder ver qué necesidades tienen esas familias y esos niños, vamos también a reforzar y a ver el tiempo dedicado de la trabajadora social y de la psicóloga clínica que tenemos en este momento, para ver si ampliamos también su tiempo de atención, y vamos a plantear una fisioterapeuta para en los momentos que sea necesario, porque hay un ingreso también de estos niños, para que no pierdan ese tratamiento", dijo.

PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS AVANZADAS

Durante su comparecencia Saavedra ha explicado algunas de las medidas en las que se está trabajando como por ejemplo plantear que en primaria a todo paciente que requiera necesidades paliativas se le realice un diagnóstico, una definición de que es un paciente paliativo y a partir de ahí entre todo el procedimiento previsto. Además se extenderá el modelo, no solamente al final de la vida o a pacientes oncológicos, sino a pacientes con enfermedades crónicas avanzadas con un pronóstico de vida limitado.

Ha indicado cuando hablamos de cuidados paliativos totales, podemos estar hablando de 1.872 pacientes en Asturias, que ahora mismo están incluidos en el programa de paliativos.

También ha destacado que en cuanto a los ratios, el ratio del Ministerio, diciendo cómo se considera que hay una buena atención, es de un equipo por cada 100.000 habitantes, y en Asturias con los 16 equipos actuales se llegará a una ratios de un equipo por 62.488 habitantes, y si se llega a esos 20 equipos que se pretenden en esta legislatura, se hablaría ya de uno por cada 50.000 habitantes, lo que ha considerado "una buena ratio".

CRÍTICAS DE PP y VOX

Desde el PP, la diputada Pilar Fernández Pardo ha indicado que "hoy por hoy, los cuidados paliativos en Asturias son una asignatura pendiente" y ha lamentado que la consejera funcione a golpe de las iniciativas que presenta la oposición.

"El hecho de que el HUCA tenga una unidad de referencia de cuidados paliativos pediátrico y pueda ser para toda Asturias, no le exime de dar cobertura a todas las áreas sanitarias, que pueden pasar de 8 a 3, tal y como usted dice que el lunes va a aprobar por decreto, me da igual, la población es la misma, las necesidades son las mismas, y fíjese que el neuropediatra que lleva precisamente esta unidad en el UCA dice que un 70% de los niños en Asturias no están recibiendo este tipo de asistencia", dijo Fernández Pardo.

La diputada de Vox, Sara Álvarez, ha incidido en que el ámbito de los cuidados paliativos hay que enmarcarlo en el contexto de una sanidad asturiana "plagada de carencias".

"Nos parece dificilísimo que pueda llevarse a cabo desde los diferentes servicios cuando los equipos que actualmente lo prestan se declaran abiertamente desbordados", dijo Álvarez Rouco.

Desde el Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha destacado que los cuidados paliativos "ni aceleran ni detienen procesos, solamente intentan estar presentes y aportar conocimientos especializados en cuidados médicos, en soporte psicológico, en soporte emocional y a veces incluso espiritual, como digo, preferentemente en el hogar y lo más cerca posible de la familia y de los amigos".

Tomé consideró además que hay una cantidad de profesionales muy sensibilizados con este tema y muy capaces, "a pesar de lo que insiste en decir la diputada del PP, Pilar Fernández Pardo, que por un lado agradece a los profesionales y por el otro está permanentemente poniendo en duda su capacidad y su formación", dijo Tomé.