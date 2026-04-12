Salud refuerza la Atención Primaria en 2026 con 120 nuevos profesionales y "presupuesto récord"

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OVIEDO 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha informado este domingo del refuerzo de la Atención Primaria en 2026 con la incorporación de 120 nuevos profesionales y un presupuesto récord de 698 millones, una apuesta que el Ejecutivo asegura que "subraya el papel de este nivel asistencial como base del sistema sanitario público y garantía de equidad en todo el territorio".

La Consejería de Salud enmarca este refuerzo en una "estrategia integral" que combina inversión sostenida, estabilidad laboral, fortalecimiento de los equipos multidisciplinares y modernización tecnológica, en un contexto de especial relevancia institucional por la conmemoración este domingo del Día de la Atención Primaria.

El presupuesto destinado a Atención Primaria representa el 28% del gasto total del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa). El incremento, superior al crecimiento global del presupuesto sanitario, permite mantener su peso específico dentro del sistema y dedicar más recursos a la gestión directa de los centros, al equipamiento y, especialmente, al personal, con el objetivo de garantizar plantillas estables y adecuadamente dimensionadas.

El aumento de la plantilla se concreta en 30 plazas de medicina de familia, 30 de enfermería comunitaria, 15 de trabajo social, 30 de psicología clínica y cinco de personal auxiliar administrativo. La política de estabilidad laboral ha situado la temporalidad estructural por debajo del 8%.

En el ámbito de la modernización, el Sespa ha incorporado el asistente virtual Noa, diseñado para agilizar la gestión de citas y trámites administrativos. Esta herramienta facilita una comunicación más fluida con el sistema sanitario y permite que los canales telefónicos y presenciales se concentren en la atención clínica de mayor valor.

La Consejería de Salud insiste en que "mantiene el objetivo de que la Atención Primaria continúe siendo el pilar del sistema sanitario, capaz de responder a los retos del envejecimiento y la cronicidad mediante la innovación y el refuerzo continuado de una sanidad pública de calidad".