San Martín suspende las hogueras de San Juan de Blimea y El Entrego por la ola de calor

Archivo - Blimea, San Martín del Rey Aurelio (SMRA). - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio ha suspendido la celebración de las hogueras de San Juan previstas para este martes en Blimea y El Entrego debido a las altas temperaturas asociadas a la ola extrema de calor.

Según ha informado el Consistorio, la decisión se ha adoptado siguiendo las recomendaciones trasladadas por el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA-112) ante el elevado riesgo derivado de las condiciones meteorológicas.

La suspensión afecta únicamente a las hogueras, por lo que podrán mantenerse otros actos festivos programados con motivo de la celebración de San Juan que estaban vinculados a esta festividad.