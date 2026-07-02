Sánchez destaca el "significado histórico" de la recuperación en industria y construcción tras caer el paro

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, y la directora gerente del Sepepa, Begoña López, visitan la oficina de empleo de la calle Regenta de Oviedo, acompañados por su directora, Moru Caunedo. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha subrayado este jueves el "significado histórico" de la recuperación del empleo en la industria y la construcción, sectores que "hoy lideran la recuperación" tras haber concentrado en la pasada década algunos de los mayores incrementos del paro, en una comunidad que en junio superó por primera vez desde 2008 las 400.000 personas ocupadas.

Asturias alcanzó en junio un nuevo hito en la evolución del mercado laboral al superar las 402.364 afiliaciones a la Seguridad Social, tras ganar 2.943 cotizantes (+0,74%), lo que consolida un cambio estructural en la economía regional y en su modelo productivo.

El paro descendió en 1.148 personas el pasado mes, hasta situarse en 48.172 desempleados, el cuarto mayor recorte a nivel nacional y el mejor dato en un mes de junio desde 2008. En términos interanuales, el desempleo bajó en 1.553 personas, un 3,12% menos.

La reducción del paro se extendió a todos los sectores salvo al colectivo sin empleo anterior, así como a todos los grupos de edad y a ambos sexos, con especial incidencia entre las mujeres.

Por ramas de actividad, la industria y la construcción registran mínimos históricos de desempleo desde 1990, con 3.255 y 3.236 parados, respectivamente, lo que evidencia la solidez de la recuperación en ámbitos tradicionalmente más expuestos a los ciclos económicos.

Sánchez ha destacado que desde julio de 2019, coincidiendo con el inicio de la primera legislatura del presidente Adrián Barbón, el paro se ha reducido en Asturias en 17.194 personas, un 26,3%, lo que refleja un avance "hacia un modelo económico más sólido y resiliente", apoyado en la industria, la innovación y el empleo cualificado.

El consejero ha añadido que el Ejecutivo autonómico mantendrá el refuerzo de las políticas públicas dirigidas a la industria, la transición productiva y la mejora de la empleabilidad.