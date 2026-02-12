Santa Bárbara Sistemas integra los primeros sistemas de suspensión del Hunter para Letonia en la planta de Trubia

Santa Bárbara Sistemas impulsa la exportación de su cadena de suministro nacional con Piedrafita en el programa Hunter para Letonia - GDELS

OVIEDO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La planta de Santa Bárbara Sistemas (SBS) en Trubia ha comenzado la integración de los primeros sistemas de amortiguación del vehículo de combate de infantería de cadenas (VCI) "Hunter", destinado a las Fuerzas Armadas de Letonia.

Según ha informado la compañía, estos sistemas de amortiguación, suministrados por la empresa española Piedrafita, ya han sido entregados y se encuentran en proceso de montaje en las instalaciones asturianas, donde el vehículo será ensamblado y puesto a punto dentro del programa internacional.

El Hunter, basado en la plataforma ASCOD y desarrollado en Trubia y Alcalá de Guadaíra, incorporará esta solución de suspensión adaptada a los requisitos operativos del contrato. Está previsto que las primeras unidades sean enviadas a Letonia esta primavera, un año después de la adjudicación del primer lote por parte del Ministerio de Defensa letón.

La colaboración entre Santa Bárbara Sistemas y Piedrafita se inició en programas nacionales como el Pizarro Fase 1 y se ha extendido durante más de una década a contratos internacionales, con contrataciones acumuladas superiores a los 15 millones de euros, según la empresa.