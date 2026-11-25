El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular (PP), Jaime de los Santos, y la candidata del PP al Congreso por Asturias, Ángela Pumariega. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular (PP), Jaime de los Santos, ha acusado este miércoles en Oviedo al Ministerio de Igualdad de dejar "absolutamente abandonadas" desde el pasado mes de mayo a 5.000 mujeres víctimas de violencia machista debido a los fallos en los dispositivos de control telemático.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en un desayuno informativo con representantes de la comunidad educativa asturiana junto a la candidata asturiana Ángela Pumariega, De los Santos ha señalado que esta situación es "probablemente lo más repugnante que ha ocurrido en ocho años de sanchismo" y ha criticado que el departamento que dirige Ana Redondo haya tenido conocimiento de que las pulseras antimaltrato "no funcionan" desde mayo sin haber resuelto el problema.

El dirigente 'popular' ha contrapuesto esta gestión con una defensa del feminismo que, a su juicio, requiere trabajar por la igualdad "los 365 días del año" y aprobar leyes como la norma contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual que no se ha aprobado en ocho años. De los Santos ha vinculado esta falta de iniciativa con la supuesta existencia de "muchos puteros" en las filas socialistas. "¿No se ha llevado este texto al Congreso de los Diputados porque es cierto que Pedro Sánchez conquistó la Secretaría General de su partido con los beneficios de los negocios de prostitución de la familia de su esposa?, ¿es por eso por lo que se pretende blindar uno de los ejemplos de esclavitud más deleznable que aún padecemos en el siglo XXI?", se ha preguntado. De los Santos ha explicado que el PP lleva en su programa la aprobación de una ley contra la trata.

En el marco de la conmemoración del 25N, el vicesecretario de Igualdad del PP ha lamentado el asesinato de 47 mujeres en lo que va de año a manos de sus parejas o exparejas y ha señalado que la erradicación de esta "lacra" interpela de manera especial a los hombres, quienes deben dar "un paso adelante" para formar parte de la solución.

"Somos los hombres los que tenemos que trasladar a los demás hombres que estamos interpelados para acabar con un tipo de violencia que es insoportable", ha enfatizado. No obstante, ha asegurado que el hecho de que los hombres estén interpelados en una lucha como esta "no quiere decir que el hombre por ser hombre sea violento". "No quiere decir que todos los hombres tengamos a un maltratador dentro en potencia, como desde la izquierda radical han pretendido llevar en los últimos años como gran eslogan", ha subrayado.

Finalmente, el responsable 'popular' ha defendido la vigencia del Pacto de Estado contra la violencia machista aprobado durante el mandato de Mariano Rajoy --con el único rechazo de Podemos y Bildu-- y renovado recientemente con el apoyo del PP para dotar a las instituciones de herramientas eficaces frente al acoso y las agresiones.

UNOS COMICIOS "ESPECIALMENTE TRASCENDENTALES"

Sobre las elecciones generales del 29 de noviembre, De los Santos ha asegurado que son "especialmente trascendentales" porque "ya no va" de PP contra PSOE.

"Esto va de España contra Pedro Sánchez", ha enfatizado, asegurando que se tratará de una elección entre "la España decente contra la indecencia de un gobierno que presuntamente creó unas cloacas que estaban dispuestas a acabar con la vida de una jueza, la jueza Biedma, que simplemente había tenido la responsabilidad de juzgar al hermano de Pedro Sánchez".

"También es importante acabar con este gobierno porque ha sido el más dañino para las mujeres", ha asegurado, recordando la ley de 'Solo sí es sí', que, según ha defendido, aminoró las penas de 1.300 agresores sexuales, algunos de ellos pederastas".