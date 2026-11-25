El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reúne con una víctima de las pulseras antimaltrato. - DIEGO PUERTA-PP

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado su apoyo a las víctimas de la violencia machista que sufrieron fallos de las pulseras antimaltrato y ha subrayado que se trata de "un problema de incompetencia que no puede pasar en España". Además, se ha comprometido a acometer una auditoría completa del "escándalo" de las pulseras si llega a Moncloa.

Así se ha pronunciado tras reunirse con una de las mujeres que representa el sufrimiento vivido por los fallos de las pulseras antimaltrato, como tantas otras víctimas que, según el PP, han tenido que "soportar un recorte en su derecho a la protección con este escándalo del que el Ejecutivo sigue desentendiéndose".

Según ha informado el PP en un comunicado este miércoles, Feijóo se ha interesado por el testimonio de Paloma, "víctima de la negligencia" del Gobierno de Pedro Sánchez que, creyéndose protegida con una de estas pulseras, estaba al albur de su agresor. En su caso, comprobó varias veces en poco más de un mes que el dispositivo de supuesta protección no funcionaba correctamente al no recibir avisos de la cercanía de su agresor. "Cuando acabó su cárcel, empezó la mía", ha relatado.

UNA VÍCTIMA DE LAS PULSERAS SE QUEJA EN LA SEDE DEL PP

En este encuentro, celebrado en la sede nacional del PP y al que también ha asistido el vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, la víctima ha lamentado que el Ministerio de Igualdad no contestase a sus súplicas.

Feijóo ha recordado que el PP había avisado de estos fallos en numerosas ocasiones, exponiendo la situación en el Parlamento, pero el Ejecutivo hizo caso omiso. "Este es el testimonio evidente de que esto tiene nombre y apellidos", ha declarado Feijóo, que se ha comprometido a acometer una "auditoría completa del escándalo de las pulseras", según ha añadido el PP.

Además, el líder del PP le ha trasladado su agradecimiento por el encuentro y lo ha hecho extensivo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que, según el partido, "con escasos medios hacen una labor encomiable de protección y permanente cuidado de unas mujeres que necesitan del compromiso de toda la sociedad, pero sobre todo necesitan de un Gobierno que no las utilice a ellas ni a la causa feminista".

El PP ha señalado que esta reunión, que ha tenido lugar en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se une a la denuncia del PP por las consecuencias de la denominada 'ley del solo sí es sí'. Así, ha subrayado que "no olvidan" las reducciones en condenas y las excarcelaciones de delincuentes".

"Este 25 de noviembre, el PP enarbola con dignidad la bandera del feminismo real y renueva su compromiso con todas las mujeres que sufren violencia en un manifiesto en el que recuerda a quienes ya no están y define como una obligación de toda democracia la protección de la vida, la dignidad y la libertad de las mujeres", ha señalado el PP en el mismo comunicado.

RUTA EL 25N: DESDE EL PARADOR DE TERUEL AL PISO DE PLAZA DE ESPAÑA

El PP ha señalado que acudirá al Parador de Teruel y al piso de Plaza de España para Jéssica Rodríguez, para dejar constancia de la gestión del exministro José Luis Ábalos y su relación con las mujeres.

Con esta ruta, los dirigentes de la formación "denunciarán por diferentes puntos de España la hipocresía del Gobierno de Pedro Sánchez con todo, pero especialmente con su supuesto feminismo". A cuatro días de las elecciones generales, los 'populares' buscan además atraer el voto de las mujeres.

Además, el PP ha señalado que Jaime de los Santos y Sofía Acedo encabezarán la delegación de diputados y senadores que acudirán a la manifestación del 25N convocada por el Movimiento Feminista de Madrid y el Foro de Madrid.