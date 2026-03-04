Satse alerta de que la reforma del mapa sanitario en Asturias elimina solo directivos de Enfermería

Archivo - Sede del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa). - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería Satse ha denunciado que la estructura directiva de las tres nuevas áreas sanitarias en las que se reorganiza el mapa sanitario del Servicio de Salud del Principado, Sespa solo recorta puestos de Enfermería.

En una nota de prensa, el sindicato ha alertado de que la nueva estructura de los órganos de dirección y gestión del Sespa, diseñada para adaptarse a la reestructuración de las áreas --que pasan de ocho a tres--, "perjudica directamente a las enfermeras y a la gestión de los cuidados".

Los puestos directivos de las áreas que conforman el nuevo mapa se reducen finalmente en tres, respecto a los que existen en las ocho áreas actuales; y los tres, denuncian desde Satse, corresponden a Enfermería.

"Queda claro que el supuesto adelgazamiento de puestos directivos que iba a derivarse de la reestructuración de las áreas sanitarias no es tal y que, una vez más, las que perdemos somos las enfermeras y los enfermeros, que vemos limitados los puestos de gestión de forma desproporcionada en comparación con el resto de la estructura", lamentan en el Sindicato de Enfermería.

Con la reorganización, se pasa de tener ocho Direcciones de Cuidados y siete Subdirecciones, es decir, 15 puestos directivos, a tres Direcciones y nueve Subdirecciones, que suman 12 puestos directivos. Desde Satse, han asegurado que "la Consejería de Salud no está teniendo en cuenta el importante volumen de personal a su cargo que tienen las Direcciones de Cuidados".

Esta reorganización, han remarcado, "supone un perjuicio para la organización del trabajo de las enfermeras y enfermeros del Sespa y, en consecuencia, para la atención prestada a la ciudadanía".