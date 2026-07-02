Satse denuncia el cierre de 400 camas en los hospitales de Asturias este verano por falta de personal

Archivo - Hospital Central Universitario de Asturias (HUCA) - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (Satse) ha denunciado este jueves que las distintas comunidades autónomas cerrarán más de 10.000 camas hospitalarias durante el verano, un recorte que en Asturias afectará a unas 400 camas debido a la falta de personal para cubrir vacaciones y bajas. Según el sindicato, el mayor impacto en la región se concentrará en el Área Sanitaria II (con el HUCA y el Hospital Monte Naranco a la cabeza, que sumarán más de 230 camas inoperativas)

Según informa el sindicato en nota de prensa, este es "un problema recurrente todos los años que empeora la atención, alarga aún más las esperas y sobrecarga al personal sanitario". La situación se produce, según han relatado, porque "los hospitales no cuentan con el personal sanitario suficiente para sustituir convenientemente a los profesionales que se van de vacaciones o causan baja por una enfermedad, accidente laboral o cualquier otra incidencia".

Así, en Asturias se espera que el mayor volumen de camas cerradas se registre en el Área II Centro-Suroccidente, con el Hospital Universitario Central de Asturias, HUCA, y el Monte Naranco a la cabeza, que suman más de 230 camas, mientras que centros como el Hospital de Cabueñes no tiene previstos cierres dados los niveles de actividad.

El sindicato de enfermería ha lamentado que las consejerías de sanidad recurran a la "salida fácil" de cerrar camas en lugar de "realizar una planificación adecuada" de las necesidades de personal en cualquier época del año. "Las consecuencias de esta forma de gestionar la sanidad repercuten directamente en el paciente, sus familiares y también en el profesional que se ve aún más sobrepasado y sobrecargado de lo que suele ser habitual durante el resto del año", han lamentado.

CIERRES POR CCAA

Por comunidades autónomas, en Andalucía se cerrarán 2.125 camas; 1.500, al menos, en Cataluña; unas 700 en Castilla y León; 600 camas en Galicia y 595 en Aragón. Por su parte, en País Vasco son 430 y en el caso de Extremadura son 260 las camas cerradas; 200, al menos, en Murcia; 142 en Cantabria; y otras 142, al menos, en Castilla-La Mancha, así como 123 en Navarra.

En Canarias, solo se ha podido recabar el dato de 72 camas en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, mientras que en Baleares son 50, y un total de 34 en La Rioja.