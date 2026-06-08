La segunda Escuela de verano laboralista Anita Sirgo aborda la negociación colectiva del 30 de junio al 3 de julio

Presentación de la Escuela de Verano Anita Sirgo por parte de José Manuel Zapico, Ana García, Beatriz González y Juan Ponte. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La segunda Escuela Laboralista Anita Sirgo, organizada por CCOO de Asturias, la Universidad de Oviedo y la Dirección General de Agenda 2030, se celebrará entre el 30 de junio y el 3 de julio con un programa centrado en la negociación colectiva, el conflicto laboral y los retos actuales de las relaciones de trabajo.

La profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad de Oviedo Ana García, encargada de presentar el programa, ha explicado que esta segunda edición se enmarca de nuevo en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, relativo al trabajo decente. Tras abordar el pasado año el tiempo de trabajo, la escuela estará dedicada en esta ocasión a la negociación y al conflicto colectivo.

La apertura correrá a cargo del profesor emérito de la Universidad de Castilla-La Mancha Antonio Baylos, que impartirá una conferencia sobre la importancia de la negociación colectiva y el conflicto en la consecución del trabajo decente. La primera jornada incluirá también una intervención del catedrático de la Universidad de Sevilla y presidente de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, Jesús Cruz.

El programa continuará con una jornada dedicada a la negociación colectiva y el conflicto desde una perspectiva de género, en la que participarán abogadas laboralistas y responsables sindicales, entre ellas la secretaria general de la Federación General del Trabajo de Bélgica, Selena Carbonero. También intervendrá la ensayista Remedios Zafra.

La tercera jornada abordará los conflictos políticos y laborales, así como la evolución de las relaciones de trabajo. Entre otros asuntos, se analizarán conflictos industriales tradicionales y nuevas formas de movilización laboral vinculadas a sectores emergentes. La jornada concluirá con una conferencia de la expresidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas sobre el conflicto colectivo y el derecho de huelga.

La clausura contará con la participación del abogado laboralista Enrique Lillo, del secretario general de CCOO, Unai Sordo, y del secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.

ESCUELA DE VERANO LABORALISTA

Durante la presentación, el secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha destacado que la escuela busca consolidarse como un espacio de formación y reflexión para estudiantes y profesionales de las relaciones laborales. Según ha indicado, el objetivo es crear una red de personas implicadas en la defensa de los derechos de los trabajadores y promover el debate sobre cuestiones relacionadas con el trabajo decente.

Zapico ha explicado además que el programa incluirá actividades culturales abiertas al público, entre ellas un concierto, una representación teatral sobre la transición energética en las comarcas mineras y una charla musical dedicada a las relaciones laborales en la música clásica.

Por su parte, el director general de Agenda 2030, Juan Ponte, ha señalado el apoyo institucional a la iniciativa y ha comentado que la escuela sirve para rendir homenaje a Anita Sirgo, a quien definió como una "luchadora por la democracia", mientras que la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, ha insistido en la importancia de mantener espacios de formación y debate sobre negociación colectiva, diálogo social y organización sindical.