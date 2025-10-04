El segundo premio de la Lotería Nacional, con 120.000 euros al número, toca en Pola de Laviana

OVIEDO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sorteo de Lotería Nacional celebrado este sábado ha dejado un segundo premio validado en Pola de Laviana, dotado con 120.000 euros al número y 12.000 al décimo.

Según la información ofrecida por Loterías y Apuestas del Estado, este sorteo también otorgó un Primer Premio de 600.000 euros al número 62.251, consignado en Getxo (Bizkaia).

El número agraciado con el Segundo Premio fue el 07.288. Los boletos ganadores fueron consignados en la Administración ubicada en la Plaza Palacio Valdés, número 3, dentro de la localidad de Pola de Laviana.

Además del premio en Laviana, el segundo premio ha caído en Conil de la Frontera (Cádiz), Cuenca, Moguer (Huelva), El Tablero (Las Palmas), Madrid, Salamanca, La Matanza de Acentejo (Santa Cruz de Tenerife) y Eliana (Valencia).