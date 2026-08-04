La Seguridad Social gana 3.898 afiliados en julio en Asturias y el número de ocupados sube a 406.262

Archivo - Trabajador en Oviedo, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ganó 3.898 cotizantes en julio en Asturias respecto al mes anterior, lo que supone un 0,97 por ciento más, por encima del registrado a nivel nacional (+0,19%). Con ello, el número de afiliados medios se situó en la comunidad en 406.262..

Según datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el último año la afiliación creció en la comunidad autónoma en 8.157 personas, lo que supone un incremento del 2,05%.

La mayoría de los afiliados asturianos del séptimo mes del año se engloban en el Régimen General, el más numeroso del sistema, en concreto 333.524, de los que 7.901 pertenecían al Servicio Especial del Hogar y 1.289 al Agrario.

Además, en la región constaban 70.559 autónomos y 1.415 trabajadores del mar.

La afiliación media subió en julio en once comunidades autónomas y bajó en las otras seis respecto al mes anterior.

En términos brutos, los mayores repuntes mensuales se dieron en Cataluña (+16.529); Baleares (+15.843) y Galicia (+12.916) y las bajadas más pronunciadas se produjeron en la Comunidad de Madrid (-25.808) y Andalucía (-6.948).

Y en términos porcentuales, los incrementos de la afiliación más acusados se dieron en Cantabria (+2,39%) y en Baleares (+2,34%) y los descensos más elevados tuvieron lugar en La Rioja (-0,68%) y la Comunidad de Madrid (-0,66%).

DATOS NACIONALES

En España, la Seguridad Social volvió a registrar en julio un máximo histórico de afiliación, superando por primera vez los 22,5 millones de afiliados medios (22.508.065) en su serie original, tras sumar 41.727 ocupados este mes.

Esto supone que en los últimos 12 meses la afiliación ha ganado 642.562 afiliados, una variación interanual que se acelera hasta sobrepasar el 2,9%, que es el ritmo de creación de empleo más alto desde abril de 2023.

"El mercado laboral crece a un ritmo excepcional en lo que llevamos de 2026. Lo podemos observar en términos interanuales, pero también si analizamos el comportamiento en estos primeros siete meses del año, cuando contabilizamos 663.652 afiliados a la Seguridad Social más", ha resaltado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

El comportamiento de la afiliación de extranjeros es especialmente dinámico. En la serie original, hay 3.512.223 afiliados medios, que son 66.046 más que en junio y 420.875 más que hace un año.

"En conjunto representan ya el 15,6% del total de afiliados y continúan desempeñando un papel esencial en el dinamismo del mercado laboral y en el sostenimiento del sistema de Seguridad Social", ha resaltado Saiz.

Si se realiza una fotografía del mercado laboral a 30 de julio, el número de afiliados extranjeros regularizados en alta por el proceso extraordinario ascendía a 262.475.

Ese mismo día, la cifra total de afiliados era de 22.502.259. De estos 262.475 afiliados, el 81,5% (213.883) estaban encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social, mientras que 12.675 (un 4,8%) eran trabajadores autónomos. Además, por sexo: el 60,3% eran hombres (158.171) y el 39,7%, mujeres (104.304).

En Cantabria había en esa fecha 2.528 afiliados extanjeros regularizados en alta procedentes del proceso de regularización.

Si se descuenta la estacionalidad y el efecto calendario, la afiliación alcanza 22.288.120 ocupados, tras sumar 79.567 afiliados respecto a junio y 638.667 más que en el mismo mes de 2025.

"No hablamos de un dato aislado. Llevamos 66 meses consecutivos creando empleo de forma ininterrumpida y esa continuidad es la mejor prueba de la solidez del mercado laboral español y de la confianza que genera nuestra economía", ha destacado la ministra.

Además, en los registros de afiliación diaria, se observa que la mayor parte del mes, entre el día 8 y el 30 de julio (excepto el día 10), se ha superado la cota de los 22,5 millones de afiliados.

Por otro lado, el Ministerio ha destacado que, en el caso de los trabajadores autónomos, el aumento interanual alcanza el 1,7%.

En conjunto, el número de trabajadores autónomos asciende a 3.472.357, que son 57.984 más que hace un año y 205.188 más que en julio de 2018.

Por otro lado, desde el departamento que dirige Saiz se ha resaltado que el empleo de las mujeres ha crecido casi un punto porcentual más que el de los hombres y se sitúa en el entorno de los 10,6 millones de ocupadas (10.578.040).

En concreto, hay 306.811 afiliadas más que hace un año y son más de 1,84 millones más de mujeres que en 2018. La mejora del empleo femenino desde 2018 es del 21%, mientras que la de los hombres es de un 15,8%.

Las mujeres afiliadas representan el 47% del total de ocupados, 1,1 puntos porcentuales más que en 2018. Su presencia en el mercado laboral crece a un ritmo interanual del 3%.

Al mismo tiempo, el empleo en los hombres también experimenta un máximo, con 11.930.025 afiliados, después de sumar 335.751 en el último año y 1,63 millones desde 2018.

Además, al analizar la evolución del empleo en los últimos ocho años, se observa un mayor crecimiento del grupo de mayor edad, en el tramo de 55 años y más, así como en el de los ms jóvenes.

La ocupación de los mayores ha crecido un 51,7%, hasta un total de casi 5 millones; y la de los trabajadores menores de 30 años y menos, un 33,6% desde 2018 (hay 3,9 millones), lo que son 33,5pp y 15,4pp, respectivamente, por encima del conjunto, que se sitúa en el 18,2%.