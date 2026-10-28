Sekuens aprueba 697.750 euros para diez proyectos de I+D+i desarrollados por centros de investigación y empresas

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OVIEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Sekuens ha aprobado la concesión de 697.750 euros en ayudas a diez proyectos de I+D+i en red desarrollados por organismos de investigación en colaboración con empresas y entidades, según ha publicado este miércoles el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). Esta convocatoria está cofinanciada con recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y movilizará una inversión global superior a los 905.000 euros.

Estas subvenciones se enmarcan en la línea de ayudas para proyectos de I+D+i en red, en colaboración con entidades o empresas asturianas, y cuentan con la colaboración técnica de la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica y la Tecnología (FICYT). El objetivo de estas aportaciones, según destaca el Principado en una nota de prensa, es apoyar actividades de investigación, desarrollo e innovación, así como potenciar la colaboración y transferencia de tecnologías innovadoras al tejido productivo y social.

En total, diez empresas y consorcios colaboran con las entidades de investigación cuyas solicitudes se han aprobado en la presente convocatoria. Entre las iniciativas seleccionadas figura el desarrollo del sistema inteligente de análisis socioeconómico y predicción de donaciones y transfusiones sanguíneas (HemoData-AI), llevado a cabo por la Universidad de Oviedo y Upintelligence S.L.

Entre los proyectos beneficiarios figura la Universidad de Oviedo, que colabora con la Fundación de Neurociencias en la validación de nanotransportadores inorgánicos y vectores biológicos para la liberación controlada y crónica de terapias avanzadas en el sistema nervioso central, y con el Instituto Oftalmológico Fernández Vega en el desarrollo 'in vitro' de estrategias terapéuticas para reducir la generación de la opacidad subcapsular anterior tras el implante de una lente de apoyo en surco ciliar.

Dentro de la institución académica asturiana también se han aprobado los proyectos centrados en la experiencia de usuario y pobreza en el transporte mediante un enfoque experimental de neuromarketing para el diseño de servicios de movilidad inclusiva y sostenible en Asturias, junto a Alsa Innovación y Proyectos de Movilidad; la revalorización de subproductos de la extracción de dunita para el diseño de materiales sostenibles (Dun2mat), junto a Pasek Minerales; y el análisis y diseño experimental de hormigón de muy alto rendimiento con RCDs y residuos de acería (Homareca), en colaboración con Cogersa.

A estos proyectos de la Universidad de Oviedo se suman la validación avanzada de oligonucleótidos antisentido anti-miR-29 para la remodelación dérmica, desarrollada conjuntamente con Nalón Innova, y las iniciativas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En concreto, el CSIC participa en la síntesis de materiales de Alon de alta pureza y homogeneidad para fabricar elementos de protección cerámicos transparentes en el rango VIS/IR junto a Nanoker Research, y en la revalorización de residuos mineros de dunita para aplicaciones agrícolas y medioambientales (Circunita) junto a Pasek Minerales.

Por último, el Serida y el Clúster TIC Asturias han obtenido financiación para el desarrollo del espacio inteligente de datos y modelización agroalimentaria del manzano de sidra asturiano (Pomar).