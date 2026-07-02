La Semana Negra de Gijón abre una nueva etapa en el Arbeyal con más de 180 actividades y 180 autores

Presentación del programa de actividades y el Rufo de la trigésima novena edición de la Semana Negra de Gijón - SEMANA NEGRA

OVIEDO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La XXXIX edición de la Semana Negra de Gijón se celebrará del 3 al 12 de julio en el paseo de la playa del Arbeyal, una nueva ubicación que acogerá alrededor de 180 actividades y contará con la participación de más de 180 autores y autoras invitados, según ha destacado este jueves la organización durante la presentación oficial del festival.

El director de la Semana Negra, Miguel Barrero, ha explicado que el cambio de emplazamiento ha permitido al festival "hacer de la necesidad virtud" y dar "un salto" en su configuración, al tiempo que ha agradecido el trabajo del equipo organizador para adaptar el recinto al nuevo espacio.

Barrero ha señalado que el programa, publicado este jueves en la página web del certamen, ha seguido incorporando novedades hasta los últimos días debido a la magnitud de la programación. Asimismo, ha avanzado que la inauguración de este viernes contará con la presencia del fundador de la Semana Negra, Paco Ignacio Taibo II, que presentará una de sus últimas obras, y ha anunciado que durante el acto de apertura habrá "tres sorpresones".

En cuanto a la programación, ha destacado la presencia de autores habituales del festival y de nuevas incorporaciones, entre ellas la escritora italiana Bárbara Baraldi, a la que ha definido como una de las nuevas figuras del 'thriller' en su país.

NUEVO RECINTO PARA LA SEMANA NEGRA

La concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas del Ayuntamiento de Gijón, Montserrat López Moro, ha subrayado que la Semana Negra forma parte del calendario cultural de la ciudad y ha defendido que el nuevo recinto permitirá "potenciarse como el gran festival literario que es".

La edil ha incidido en el respaldo municipal al certamen, tanto desde el punto de vista económico como organizativo, y ha señalado que la ciudad "abraza a la Semana Negra como el festival literario que es, como la cita que combina cultura, encuentro, memoria y horizonte".

Por su parte, el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria, ha afirmado que, tras 39 ediciones, la Semana Negra "forma parte del ADN" de Gijón y ha reconocido la complejidad que ha supuesto el traslado al paseo del Arbeyal, fruto de numerosas reuniones para compatibilizar los intereses de todas las partes implicadas.

Villoria ha explicado que el nuevo recinto contará con una zonificación diferenciada, una zona ferial ambientada con hilo musical, una ampliación de las actividades en horario de mañana orientadas al público familiar y un espacio gastronómico con vistas al mar. A su juicio, esta edición "va a marcar un hito en la historia de este certamen".

COLABORACIÓN DEL PRINCIPADO

En representación de la Consejería de Cultura del Principado, el director general de Innovación y Cambios Sociales, José Antonio Garmón, ha recordado su vinculación personal con la Semana Negra desde la infancia y ha destacado la trayectoria del festival como un espacio que ha reunido durante décadas a lectores, escritores y visitantes.

Asimismo, ha resaltado el apoyo institucional del Gobierno asturiano al certamen, que, según ha indicado, se ha traducido en "un aumento sustancial de un 50% en la colaboración" con la organización.

La XXXIX Semana Negra comenzará este viernes con el tradicional corte de cinta y el descubrimiento del nuevo Rufo, la imagen representativa del festival, y se prolongará hasta el próximo 12 de julio en el paseo del Arbeyal.