Las semillas no germinan cuando pueden, sino cuando les conviene, según un estudio

Eduardo Fernández Pascual - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Una semilla nunca germina tarde ni pronto, sino precisamente cuando le conviene. Esta es la principal conclusión de una investigación liderada por la Universidad de Oviedo. El estudio revela que las plantas ajustan el momento de germinación de sus semillas en función del entorno.

El trabajo, basado en la base de datos global SeedArc -coordinada desde Asturias - y desarrollado en colaboración con equipos internacionales, se alinea con un reciente llamamiento científico para integrar los procesos de regeneración vegetal en la sostenibilidad. La investigación ha sido publicada en la revista Journal of Vegetation Science.

Según ha informado la Universidad de Oviedo, aunque pueda parecer que las semillas germinan en cuanto tienen agua y temperatura adecuadas, muchas de ellas "deciden" esperar. Este retraso, lejos de ser un fallo, es una estrategia que permite a las plantas aumentar sus probabilidades de sobrevivir.

"Durante mucho tiempo hemos pensado en la dormición como un freno a la germinación", explica el profesor de la Universidad de Oviedo Eduardo Fernández Pascual, coautor del artículo. "Pero en realidad es justo lo contrario: es un mecanismo que permite a las semillas sincronizarse con el momento más favorable para establecerse".

El estudio demuestra que el momento de germinación no es aleatorio, sino que depende de dos factores clave del entorno: el estrés ambiental -como el frío o la sequía- y la perturbación -como incendios, laboreo o actividad humana.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron más de 14.000 ensayos de germinación de casi 1.000 especies de plantas europeas, utilizando datos de la base global SeedArc.

"Lo que vemos es que las semillas no germinan simplemente cuando pueden", añade Fernández Pascual. "Germinan cuando las condiciones maximizan sus probabilidades de sobrevivir, aunque eso implique esperar semanas, meses o incluso años".

Los resultados muestran un patrón claro. Las especies que viven en ambientes fríos o húmedos tienden a retrasar la germinación, evitando así condiciones desfavorables para el crecimiento. En cambio, las especies adaptadas a ambientes muy perturbados -como campos agrícolas o cunetas- germinan rápidamente para aprovechar las oportunidades que dejan las perturbaciones.

"En los ambientes más estables, esperar puede ser la mejor estrategia", señala el investigador. "Pero en entornos muy perturbados, donde las oportunidades aparecen de forma breve, germinar rápido marca la diferencia".

Este trabajo aporta una nueva forma de entender el llamado "nicho de regeneración", es decir, las condiciones necesarias para que una planta se establezca desde la semilla. Más allá de clasificar tipos de dormición, el estudio muestra que la germinación forma parte de una estrategia ecológica más amplia que conecta el ciclo de vida de las plantas con su entorno.

"Desde un punto de vista ecológico, muchas veces es más interesante entender por qué una semilla no germina en ciertas condiciones, que saber en qué condiciones sí germina", destaca Fernández Pascual. "Ahí es donde realmente se define el éxito o el fracaso de una especie", ha indicado.

Este estudio es uno de los primeros análisis realizados con la base de datos global SeedArc, una infraestructura científica internacional coordinada por la Universidad de Oviedo que recopila información sobre cómo germinan las semillas en distintas condiciones ambientales.

SeedArc reúne decenas de miles de experimentos de germinación y miles de especies vegetales, lo que permite abordar por primera vez preguntas ecológicas a escala global sobre el llamado "nicho de regeneración". "SeedArc nos permite pasar de estudios aislados a una visión comparativa a gran escala de cómo funcionan las semillas en la naturaleza", señala Fernández Pascual. "Es una herramienta clave para entender patrones que antes eran invisibles", ha explicado.

Gracias a esta base de datos, el equipo ha podido analizar de forma comparativa cientos de especies y detectar patrones generales en la forma en que las plantas ajustan su germinación al ambiente. "Este tipo de estudios solo es posible gracias a la colaboración internacional y al intercambio de datos", destaca Fernández Pascual. "Las semillas responden al ambiente de forma muy diversa, y necesitamos esa diversidad de datos para entender los patrones globales", ha apuntado.

En este trabajo han participado investigadores de Italia, Alemania, Hungría, España y el Reino Unido, lo que ha permitido integrar datos y enfoques de distintos sistemas ecológicos europeos.

La investigación se enmarca en un contexto científico más amplio. Recientemente, Fernández Pascual ha participado en una carta abierta en la que se alerta de que los procesos de regeneración de las plantas -como la germinación o el establecimiento de plántulas- están siendo sistemáticamente ignorados en la ciencia aplicada y en las políticas ambientales de monitorización, restauración, agricultura y cambio climático.

"La mayoría de los estudios y políticas se centran en las plantas adultas, pero eso solo cuenta una parte de la historia", señala Fernández Pascual, coautor de la carta. "Si las plantas no consiguen regenerarse, los ecosistemas simplemente dejan de funcionar", advierte.

Según esta carta, este sesgo puede llevar a errores importantes. Por ejemplo, los modelos que predicen cómo responderán las especies al cambio climático suelen basarse en las condiciones en las que sobreviven las plantas adultas, pero no tienen en cuenta si las nuevas generaciones podrán establecerse.

"En muchos casos, las condiciones para regenerarse pueden ser más restrictivas que las condiciones para la vida adulta. Ahí es donde aparecen los verdaderos cuellos de botella", destaca el investigador. "Estamos midiendo muy bien cómo crecen las plantas, pero mucho peor si consiguen reproducirse", ha indicado.

Tanto el estudio como la carta apuntan en la misma dirección: "En un mundo cambiante, el futuro de los ecosistemas depende no solo de las plantas que vemos, sino de las semillas que aún no han germinado."