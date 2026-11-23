Iván González (FSA-PSOE), Antona Luengo (IU), y Julio Tamés (FSA-PSOE) durante el acto de presentación de Senado de Progreso en Oviedo. - EUROPA PRESS ASTURIAS

OVIEDO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coalición Senado de Progreso --integrada por PSOE y el Frente Amplio-- ha presentado este lunes su candidatura por Asturias en un acto celebrado en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. En declaraciones previas a los medios de comunicación, el cabeza de lista, Iván González (FSA-PSOE), y la candidata Antona Luengo (IU) han defendido esta alianza electoral como una herramienta necesaria para "optimizar el rendimiento del voto progresista" y "seguir avanzando en derechos y libertades frente a quienes quieren llevar a la involución".

El candidato socialista ha subrayado el carácter histórico de la lista, trazando un paralelismo con la candidatura unitaria para el Senado de las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977 (integrada entonces por Rafael Fernández, Wenceslao Roces y Atanasio Corte). "Tomamos el relevo porque ellos en su día defendieron el nacimiento de la democracia en España, y a nosotros hoy nos toca defender que siga existiendo y seguir avanzando frente a quienes quieren llevarnos a la involución", ha afirmado.

González, a preguntas de los medios, ha destacado la "espectacular" acogida que la coalición está recibiendo en la calle, señalando que la unión de las fuerzas de la izquierda responde a una demanda y un clamor ciudadano. En relación con la publicación de las últimas encuesta del CIS --que otorga casi diez puntos de ventaja al PSOE frente al PP-- y el cierre del plazo para difundir sondeos, González ha defendido la fiabilidad demoscópica del organismo. "El CIS fue quien más se acercó al resultado de las elecciones de julio de 2023. Que no se rían mucho las derechas que tantas ganas tenían de estas elecciones y ahora parece que, conforme se van acercando, conforme pasan los días y se acerca el domingo, ya no tienen tantas ganas", ha dicho.

Por último, ha hecho un llamamiento a la movilización masiva este domingo, 29 de noviembre, para "votar con una sonrisa en defensa de Asturias y de la democracia".

Por su parte, Antona Luengo ha coincidido en calificar el contexto actual como un "momento histórico y excepcional" que requiere "medidas excepcionales". Luengo ha considerado un "acierto" la conformación de esta candidatura única y ha querido agradecido el impulso de los movimientos sociales y cívicos que han trabajado para hacer realidad este proyecto común. Al igual que González, ha evocado el precedente de hace casi cincuenta años como un modelo de éxito necesario para afrontar los retos actuales.