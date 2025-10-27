El SEPA y 14 presas realizan el miércoles una prueba de activación de sirenas de emergencia

OVIEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y los titulares catorce presas de la región activarán este miércoles 29 de octubre, en modo de prueba, el sistema acústico de sirenas de emergencia disponible para advertir de una posible catástrofe.

Este año se incorporan al ejercicio, tras finalizar su implantación tres instalaciones: La Granda y Trasona y Valduno II. La finalidad de este ejercicio es que la población que pudiese verse afectada en caso de rotura de la presa sepa cómo actuar.

Fundamentalmente se busca que identifiquen este sonido y sepan qué medidas de autoprotección deben aplicar, la principal, alejarse de los cauces de los ríos y arroyos y acudir a sitios elevados.

El sonido de estas sirenas alcanza aquellas zonas que quedarían inundadas en la primera media hora desde la rotura de la presa. Las sirenas de cada presa se activan todas a la vez pero cada instalación realizará su prueba de forma individual y según el orden consensuado en el comité de implantación.

Los responsables de cada instalación comunicarán al 112 la activación de las sirenas con el sonido de alerta y pasados aproximadamente unos 10 minutos notificarán la activación de las sirenas con el mensaje indicativo de fin de alerta.

El sonido de alerta consta de 3 tramos de un minuto de duración, con sonido ascendente, separados por intervalos de 5 segundos de silencio. El de fin de la alerta es una señal continuada de 30 segundos.

En la preparación del ejercicio, además de los titulares de las presas, han tenido un papel destacado todos los ayuntamientos implicados emitiendo los correspondientes bandos informativos y poniendo a disposición a sus policías locales y a sus agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y la propia Confederación Hidrográfica del Cantábrico que desplegará sus propios agentes medioambientales en algunas zonas.

También está implicada Delegación de Gobierno con la participación de la Guardia Civil y la Policía Nacional y el Gobierno del Principado, además del SEPA y los parques de Bomberos de Asturias ubicados en estas zonas, se ha puesto a disposición al personal de la Guardería de Medio Natural.