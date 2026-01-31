El SEPA atendió en la sala del 112 un total de 61.785 llamadas el pasado mes de diciembre

Incendio en Avilés - SEPA

OVIEDO 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sala del 112 del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) recibió un total de 61.785 llamadas el pasado mes de diciembre. La media diaria de llamadas fue de 1.993. La mayor parte, en concreto 42.743, fueron de emergencia, es decir, relacionadas con algún incidente. Además, se contabilizaron 2.362 llamadas informativas y 1.953 llamadas de trabajo.

Todas estas llamadas al 112 Asturias derivaron en la apertura de 27.288 incidentes que requirieron la movilización de algún tipo de recurso. En su mayor parte, 21.599 se correspondieron con la categoría de atención sanitaria.

También se registraron, entre otros, 3.058 incidentes relacionados con la seguridad ciudadana y seguridad vial y 728 accidentes de tráfico. La media diaria fue de 880 incidentes.

Respecto a la actividad de la red de parques de Bomberos del SEPA, hay que señalar que, durante el pasado mes de diciembre, realizaron un total de 426 salidas a distintas intervenciones, 161 para incendios, de las cuales 127 salidas fueron para incendios urbanos y 34 para incendios forestales.

Además, se contabilizaron 33 salidas para retiradas de elementos peligrosos. Entre otras, también se realizaron 33 salidas para rescates, 33 para accidentes de tráfico y 1 rastreo.