El Sepepa realizará obras para mejorar los espacios de atención al público en la oficina de General Elorza, en Oviedo

OVIEDO 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa) abordará en las próximas semanas la segunda fase de la reforma de la oficina de empleo ubicada en la calle General Elorza de Oviedo, una de las mayores de Asturias. El Consejo de Gobierno aprobó en su última reunión un gasto de casi 1,3 millones para financiar las obras.

La actuación se centrará en adecuar los espacios que no se adaptaron en la remodelación anterior, en la que se invirtieron 330.000 euros, para cumplir con las exigencias actuales de accesibilidad, tanto para la plantilla como para las personas usuarias. Además, se mejorarán los puestos de atención a la ciudadanía y las empresas.

Las obras, que se acometerán por fases y de manera gradual, no implicarán el cierre del inmueble, aunque sí afectarán a la actividad. Con el fin de acompasar la atención y el avance de la reforma, la oficina reducirá en algunos momentos el servicio que presta habitualmente.

La directora gerente del Sepepa, Begoña López, ha pedido disculpas por las molestias que puedan causar los trabajos, pero ha destacado que el resultado final ayudará a mejorar la calidad de la asistencia.

"Pedimos comprensión y colaboración a la ciudadanía para que, durante estos meses, en la medida de lo posible, acuda a realizar sus trámites a otras oficinas cercanas, como las de La Regenta, también en Oviedo, o la de Lugones", ha declarado.

El Sepepa anunciará, mediante la colocación de avisos en la propia oficina y a través de sus perfiles en redes sociales, la fecha exacta del inicio de las obras y las diferentes modificaciones del servicio mientras duren los trabajos.