Sesión de Control en Asturias: Barbón se enfrenta a preguntas sobre la gestión de su gobierno y la coalición con IU

El presidente del Principado, Adrián Barbón, en el pleno de la JGPA. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, se enfrentará este miércoles a las preguntas de la oposición en el pleno del parlamento asturiano, donde los portavoces le preguntarán sobre la gestión de su gobierno, la coalición con IU-Convocatoria por Asturies y por los proyectos estratégicos.

El primero en enfrentarse cara a cara con Barbón será el portavoz del PP, Álvaro Queipo, quien preguntará al presidente si cree que "la gestión de su Gobierno podría ser aún peor".

Seguirá en el turno de intervención la portavoz de Vox, Carolina López, quien interrogará al dirigente autonómico sobre "quién marca realmente las políticas dentro de la coalición de gobierno" que el PSOE mantiene con IU.

Finalmente la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, se interesará por qué entiende el Gobierno como "proyecto estratégico" para Asturias, tras la reciente aprobación de Costco como proyecto estratégico para la región.