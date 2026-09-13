Sex Museum encabeza el cartel del Valliniello Sound Fest, que vuelve el 26 de septiembre a Avilés - AVILÉS

OVIEDO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La banda madrileña Sex Museum encabezará el cartel de la cuarta edición del Valliniello Sound Fest, que se celebrará el sábado 26 de septiembre en el antiguo colegio Fernández Carbayeda de Avilés, desde las 18.30 horas y hasta la madrugada.

El festival, organizado por la Asociación Valliniello Sound City con la colaboración de la Concejalía de Cultura de Avilés, contará también con las actuaciones de los zaragozanos Lex Lüger y las bandas asturianas Rock&Rockets&Friends, Jafdragon Tales y Automatic Kafka.

Los conciertos comenzarán a las 19.00 horas con Rock&Rockets&Friends, a las 20.00 horas actuará Jafdragon Tales y a las 21.00 horas Automatic Kafka. Sex Museum subirá al escenario a las 22.15 horas y Lex Lüger cerrará las actuaciones a partir de la medianoche.

La organización habilitará además un servicio de autobús lanzadera gratuito durante toda la tarde y la noche, con salida desde la Estación de Autobuses y regreso desde el antiguo colegio Fernández Carbayeda.