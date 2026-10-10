El show humorístico 'Yo sobreviví a la EGB' llega este sábado al Teatro Filarmónica de Oviedo

Archivo - El Teatro Campos Elíseos acoge el próximo 18 de mayo el show 'Yo sobreviví a la EGB' del humorista Jordi Merca - MPC MANAGEMENT - Archivo

OVIEDO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Filarmónica de Oviedo acoge este sábado a las 20.00 horas el espectáculo cómico 'Yo sobreviví a la EGB', ideado y protagonizado por el humorista Jordi Merca. Las entradas para asistir al show tienen un precio de 18.00 euros.

La obra, producida por MPC Management, combina el formato de 'stand-up', la música en directo y la improvisación para ofrecer un viaje de humor y nostalgia de toda una generación, según ha informado el Ayuntamiento de Oviedo en nota de prensa

A lo largo de la actuación, Merca recupera los recuerdos, costumbres y pequeños absurdos de las décadas de los años 70, 80 y 90, con el objetivo de repasar situaciones de la época escolar y mostrar cuánto se ha cambiado desde entonces.