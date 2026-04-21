La sidrería Río Astur, de Gijón, gana el premio 'La Mejor Fabada del Mundo'

Fabada - GUSTATIO

OVIEDO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sidrería Río Astur, de Gijón (Asturias) se ha alzado con el primer premio del concurso 'La Mejor Fabada del Mundo', que cumple su edición número dieciséis, tras la final celebrada en Villaviciosa.

El restaurante gijonés se llevó así el premio de 500 euros. El podio lo completaron El Rincón de Adi, de Oviedo, y La Sauceda, de Buelles (Peñamellera Baja).

El galardón 'Cocina de Paisaje' a la mejor fabada de fuera de Asturias fue a parar a Águilas (Murcia), al restaurante Casa Menéndez, mientras que la Sidrería Bedriñana se alzó con el 'Memorial Amable Bedriñana' a la mejor fabada de Villaviciosa. El premio al mejor compango también fue a parar a Río Astur.

Fueron 23 (20 de Asturias y 3 del resto de España) las fabadas que tuvo que probar el jurado, compuesto por los cocineros Esther Manzano (Casa Marcial, 3 Estrellas Michelin), Pedro Morán (Casa Gerardo, 1 Estrella Michelin), Isaac Loya (Real Balneario de Salinas, 1 Estrella Michelin). José Antonio Campoviejo (El Corral del Indianu, 1 Estrella Michelin), Luis Alberto Martínez (Casa Fermín), y Gregorio García (Oleum); y los expertos Juan Antonio Duyos, Marcos Grana (Director de Área Asturias de Makro) y David Fernández-Prada (Gustatio).